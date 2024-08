Különleges festéssel rukkolt elő az Olasz Nagydíjra a Ferrari

Ahogy a monzai pályát – melyen különleges kihívások várhatnak a Forma-1-es csapatokra, erről itt írtunk bővebben -, úgy a Ferrari autóit is átalakítják a hétvégére, még ha első pillantásra nem is biztos, hogy feltűnik a dolog.

A tegnap már bemutatott fekete szerelés mellett az SF-24 is a szénszálas borításnak állít emléket, mely a Forma-1-es autók legtöbb alkatrészének alapját adja, elsősorban azért, mert pehelysúlya ellenére is roppant erős.

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari Fotót készítette: Ferrari

Az SF-24-es karosszériáján a 16-os és 55-ös rajtszámok a megszokott fehér helyett „szénszálas kinézetet” kapnak, azaz feketék lesznek, sárga körvonallal. Persze ennek meglesz az előnye is, ennyivel könnyebb is lesz ugyanis az autó.

Leclerc és Sainz sisakja is különleges lesz, a vörös részek helyét csupasz karbon veszi át, mellette kizárólag sárga lesz rajtuk jelen – ezt a színt is megünnepelték két éve, szintén Monzában, ugyanis ennek is komoly kapcsolata van a Ferrari történelméhez.