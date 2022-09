Leleplezte különleges monzai festését a Ferrari - videó!

A Ferrari kedden Charles Leclerc és Carlos Sainz segítségével, közösségi oldalain mutatta be legújabb kollekcióját, amely a hagyományostól eltérően nem vörös, hanem sárga színben pompázik.

A poszt után természetesen azonnal megindultak a találgatások, hogy az olaszok változtatnak-e valamit az F1-75 kinézetén is. A MotorsportWeek arról írt, hogy a sárga színárnyalat az autó orrkúpján, valamint oldaldobozán jelenik meg.

A Ferrari a 2020-as Toszkán Nagydíjra érkezett legutóbb rendhagyó festéssel, akkor a csapat ezredik Forma-1-es sikerét ünnepelte egy, az 1950-es éveket idéző sötétvörös dizájnnal.

Szerda délután aztán a csapat a Twitteren leplezte le a 2022-es monzai festését, melyet egy rövid videóval mutattak be. Jól látható, hogy az autó hátsó szárnyán, a cápauszonyon, a rajtszámokon és a glórián is megjelenik a sárga szín, mely a videó alapján Leclerc és Sainz sisakjának alapszíne is lesz.

A maranellóiak az egyedi dizájnnal a gyár alapításának 75. évfordulóját ünneplik, illetve ezzel tisztelegnek Enzo Ferrari szülővárosa, Modena előtt is, amelynek egyik fő színe a sárga és ahol egy ideig a Ferrari-gyár is üzemelt.

A jeles évforduló előtt tisztelegnek egyébként az idei konstrukció elnevezésével is, nem véletlenül keresztelték a járgányt F1-75-re.

