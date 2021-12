Különleges cipőben ült először világbajnokként F1-es autóba Verstappen – galéria

Max Verstappen már két nappal azután autóba ült, hogy az Abu Dhabi Nagydíjon drámai körülmények között, Lewis Hamiltont az utolsó körben megelőzve szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét.

Még több F1 hír: Szerdán ütik lovaggá Lewis Hamiltont

Bár a 2021-es szezon kimenetele abszolút kétesélyes volt, a versenyző cipőjét gyártó cég azért felkészült a jobbik esetre is: a holland a keddi teszten már egy különleges arany színű lábbeliben nyomta a gázt, ami világbajnoki elsőségének alkalmából készült.

Akármennyire is volt fitt, Verstappen rendesen odatette magát kedden: a holland 124 körön keresztül ismerkedett a Pirelli jövő évi, 18 colos gumijaival.

Verstappen világbajnoki címe egyébként azt is jelenti, hogy a holland révén 2014 után újra láthatjuk majd az 1-es rajtszámot az F1-ben. Akkor is épp egy Red Bullon, Sebastian Vettel autóján díszelgett. Lewis Hamilton címvédőként is ragaszkodott a 44-es rajtszámhoz, míg Nico Rosberg nem versenyzett a bajnoki címét követő szezonban.

Golden shoes of Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 3 Fotót készítette: Getty Images / Red Bull Content Pool Golden shoes of Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 3 Fotót készítette: Getty Images / Red Bull Content Pool Golden shoes of Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 3 Fotót készítette: Getty Images / Red Bull Content Pool

A 2022-es szezonra való felkészülés jegyében zajló első tesztről itt írtunk bővebben