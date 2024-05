Külön Monacóba tervezett hátsó szárnyat villantott a Red Bull

Bár a szűk és kanyargós utcai monte-carlói utcai pályára a lehető legnagyobb leszorítóerős beállítások választása nem is kérdés, a költségvetési plafon miatt nem minden csapat tervezett külön ilyen esetekre elemeket. Sokan maradtak a más közepes és magas leszorítóerő-igényű, de nem ilyen extrém pályákra tervezett megoldásukkal a költséghatékonyság érdekében.

A Red Bull azonban tudja, hogy nem nagy a különbség közte, a McLaren és a Ferrari között, így úgy döntöttek, fektetnek némi pénzt egy szárnyba, amely tökéletesen megfelel a monacói igényeknek. Ahogy címlapképünkön látható, az új elem vezérsíkja és felső szárnylapja foglalja el az erre kijelölt terület nagy részét, találkozásuknál szűken kötve össze a vezérsíkot a szárnyvéglappal.

A szárnylap csúcsrésze is meg lett görbítve, hogy igazodjon a felső szárnylap beesési szögével, míg utóbbinak egy méretes pöcök került a hátsó szegélyére. Hogy az így generált leszorítóerőt és ezzel járó légellenállást egyensúlyozzák, a szárny közepére egy V-alakú bemetszést helyeztek, míg a csúcsrész félig leválasztott csatlakozását, mely más szárnyaikon is megtalálható, megtartották. Bár az autó hátuljának többi részét még nem láttuk, kétségtelen, hogy az alsó szárny elrendezése is alkalmazkodik majd az igényekhez.

A bajnoki éllovas, Max Verstappen, egyre nagyobb nyomás alá kerül a riválisok által az elmúlt versenyeken, múlt hétvégén, Imolában, mindössze hét tizeden múlt, hogy pole pozícióját győzelemre tudja váltani. Hogy mi játszhatott ebben közre, arról itt részletesen írtunk.

A hétvégi Monacói Nagydíj szűk vonalvezetése miatt az időmérős helyezés még fontosabb lesz, a Red Bull így pontosan tudhat, nem dobhat el egy csepp teljesítményt sem, ha szeretné magának a kritikus pole pozíciót.