Kubicától elvette a sprintverseny azt, amit imád a Forma-1-ben

Miután a 2019-es szezont követően távozott a Williamstől, úgy tűnt, a csodás visszatérése ellenére sem fog többet Forma-1-es autót vezetni Robert Kubica, aki a 2011-es ralibalesete előtt a Ferrarival is tárgyalt, idén pedig 2 perc híján a Le Mans-i 24 órás verseny kategóriagyőztese lehetett volna.

Váratlan módon azonban a koronavírus ismét lecsapott, és a szezon végén visszavonuló Kimi Räikkönent két versenyre is a partvonalra kényszerítette. Kubica így a holland után az olasz versenyen is megkapta az Alfa Romeót, ráadásul így kipróbálhatta az F1 idei újdonságát, a sprintkvalifikációs futamot is.

Még több F1 hír: Hill: Hamilton és Verstappen kiesése nélkül is nyert volna Ricciardo!

A lengyel versenyzőnek azonban nem igazán tetszett a formátum egyik aspektusa: az autók már a pénteki első szabadedzés után a parc fermébe kerülnek, így nem tudott olyan részletességgel a beállításokkal foglalkozni, mint szeretett volna:

„Vegyes érzéseim vannak a formátummal kapcsolatban” – ismerte el a Motorsport.com-nak Kubica. „Ezekben a pozíciókban lehet, hogy kevésbé tetszik nekem, mint másoknak, és a nézők szempontjából a több akció miatt biztosan jobb, de erről őket kéne megkérdezni.”

„A Forma-1 technikai oldala azonban arról szól, hogy felfedezed az aktuális csomagod határait, az apró részleteket. Egy olyan formátum, amely befagyasztja az autókat 60 perc után, nagyon sokat elvett abból a Forma-1-ből, amelybe szerelmes voltam, és az első napom óta szerelmes vagyok.”

„Imádom vezetni az autót, de talán még élvezetesebb a csapattal együtt dolgozni, megtalálni az apró részleteket, folyamatosan javulni, és learatni ennek a gyümölcsét. Amikor pénteken befagyasztod a beállításokat, azzal az F1 technikai oldalának nagyrésze oda is veszik.”

Nem gondoltunk volna erre, de még Kubica neve is felmerült az idei pilótapiaccal kapcsolatban.