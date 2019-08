Kubicát is lenyűgözte, mekkorát fejlődött a keze

Robert Kubica nagy tehetségnek számított a Forma-1-ben, ám ralibalesete miatt évekig szóba sem kerülhetett, hogy versenyautóba üljön. A lengyel jobb keze nagyon súlyosan megsérült a 2011-es balesetben, többször is műteni kellett, de teljesen nem nyerte vissza korábbi formáját. Bár Kubica keményen küzdött, nyolc évet kellett várjon a visszatérésre. A Williams versenyzőjét már a Belga Nagydíj helyszínén kérdezték arról, hogy a visszatérés élete legnagyobb sikere-e.

"Mindenképpen bizonyítani akartam, hogy ez működni tud. Most persze sokan kérdeznek a visszatérés jelentőségéről, de nehéz elmagyarázni. Sokan nem értenék, mert sosem voltak olyan helyzetben, mint én. Elfogadtam más emberek kétségeit, de nekik is meg kell érteni az én döntésemet. Sokan mondták, hogy soha többet nem versenyezhetek Monte Carlóba, erre az volt az egyik legjobb hétvégém. Mások az esőre mondták ugyanezt, erre esőben szereztem pontot. Teljesen más a kihívás most, mint 10 éve. Különösen az autóval, amit most vezetek. Most többet dolgozom magamon, hogy többet tudjak mutatni, mint amire az autó képes" - mondta a lengyel versenyző.

Kubica szerint ugyanakkor a sérülése nem sokban befolyásolja a versenyzését, nem kényszerül másik taktikára sem. "Nem szükséges új vonalakat keressek, a legnagyobb változást fejben kellett elvégezni. Elképesztő, ahogy az agy és a test képes egy új helyzethez alkalmazkodni. Ez volt a legnagyobb lecke, amit megtanultam. A bal karom sokkal gyorsabb, sokkal érzékenyebb, és még pontosabb, mint valaha, és mint az emberek 99 százalékának" - mondta Kubica.

"Elvégeztünk pár vizsgálatot, és ezek eredménye szerint a bal karom 35 százalékkal jobban dolgozik, mint amit a kórházban valaha láttak a legtöbb egészséges embernél, vagy akár autóversenyzőkénél. Először azt hittem, hogy akkor ez mindig így is volt. De nem így van, ez már a fejlődés eredménye. Az agyam és a testem képes volt kompenzálni, hogy a jobb karom sérült. Évek során kellett újratanulnom a testem, hogy rájöjjek, hogyan kell együtt élni a fogyatékossággal" - mesélte Kubica.

A lengyel azt is elmesélte, hogy a sérülése után a legnagyobb fejlődést az okozta, amikor elfogadta a megmásíthatatlan állapotot. "Eleinte nem akartam elfogadni a helyzetet, és olyan akartam lenni, mint korábban. Nehéz időszak volt. Aztán elkezdtem dolgozni ezen, és egy idő után megtaláltam az utat, hogy ugyanazt csinálhassam, mint régen. Ha úgy akartam volna, ahogy régen, biztosan kudarcot vallok" - mondta Kubica.

"Elkezdtem olyan természetesen vezetni, ahogy csak tudtam. És amikor ez sikerült, az életem új alapja megvolt. Ezért is akartam ralizni a baleset után, mert ez új volt a számomra, egy új szakmát választottam. Az autóban sosem gondolok a fogyatékosságra, amellyel együtt is majdnem megtanultam ralizni. És aztán az egész folyamatot átvezettem másik típusú autókra. És az is bejött. Ma pedig már forma-1-es autóban ülök ismét, és nem gondolok arra, hogy a bal vagy a jobb karom a sérült-e, számomra már természetes így vezetni. Nincs is más választásom. Persze, hogy szeretnék 100 százalékosan egészséges lenni, de ez már nem lesz így, muszáj abból a helyzetből kihozni a maximumot, amiben most vagyok" - zárta szavait a lengyel.

