Kubicának Mexikóban legalább voltak pillanatai

Robert Kubica a Mexikói Nagydíj első felében még nemcsak tartani tudta a tempót George Russell-lel, hanem előzte is csapattársát. Pedig az időmérőn még a fiatal brit jelentős előnyben volt a lengyellel szemben, Russell közel másfél másodperccel volt gyorsabb Kubicánál az időmérőn, ám a Williams újonca így is csak csapattársát tudta megelőzni.

Kubica a futamon azonban sokáig jól állt, meg is előzte Russellt, és maga előtt is tartotta, ám a végén így is utolsó helyen ért célba. "Elég furcsa volt, mert az autó az első körökben sokkal jobb volt, mint egy nappal korábban. A rajt előtt mondtam is, hogy sokkal jobban érzem magam az autóban, és legalább nem volt másfél másodperces hátrányom a csapattársammal szemben. Szóval valószínűleg ma este jobban alszom" - mondta Kubica.

"A rajtnál volt egy kis problémám, a motor nem pörgött a maxon, de három-négy kanyar után már jobb volt a helyzet, és aztán 200-300 méter múlva már jött is a teljesítmény, de nem kellett sietnem nem vesztettem semmit a rajtnál. Volt néhány jó döntésem, ám hosszabb lett a kiállásom, mert valamelyik hátsó kerékkel gondok voltak, és George visszakerült elém. Az első szakasz a gumikezelésről szólt, és nekem sikerült megelőznöm őt" - mesélte a csapattársával vívott ütközetről Kubica. Russell végül a 16. helyen ért célba, megelőzve Romain Grosjeant is.

Kubica szerint meg kell érteni, hogy az autó miért viselkedett különbözőképpen szombaton és vasárnap. "A hőmérséklet nem befolyásol ennyit ilyen rövid távon, szóval ki kell elemezni, hogy miért történt. Az olyan futamokon, amiken a gumikezelés fontos, képes vagyok a többiekkel maradni, de ahogy 100 százalékon kell nyomni, elvesztem a tapadást" - mondta a lengyel.

Kubica ennek fényében nem tudja, mit várhat a következő futamtól. "Austin? Ez függ az autótól. Ha az autó olyan lesz, mint szombaton, amikor nagy hátrányban voltam, akkor Austinban még nagyobbra számítok. Ha az autó olyan lesz, mint vasárnap, vagy mint amilyen Szuzukában volt, akkor viszont talán még közelebb is lehetek. De ki tudja? De ettől függ, hogy alszom" - mondta a lengyel.