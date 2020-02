Kubica vezeti a negyedik F1-es tesztnapot Gasly és Albon előtt: Vettel megforgott

Az AMuS információi szerint a Red Bull egy elektromos motorral hajtott autót használ a bokszutcai kiállások gyakorlásához, amikor épp nem tesztelnek, így nincs szükség arra, hogy a szerelők megtolják a gépet. Ez azonban csak egy erre a célra használt autó, nem releváns az igazival.

A versenyzők pontban 9 órakor kapták meg az első zöld jelzést, ezzel kezdetét is vehette a több órás tesztelés, száraz, napos körülmények között. Elsőként Sainz hajtott pályára a McLarennel, rajta egy-két nagyobb első szenzorral, így a britek aerodinamikai mérésekkel kezdték a napot.

Renault F1 Team R.S.20 rear Fotó készítője: Giorgio Piola

Röviddel a spanyol után Gasly, Hamilton, Vettel és Latifi teljesítette az első installációs körét, majd jöttek a többiek. A McLarenhez hasonlóan több csapat is aerodinamikai munkával vágott neki a negyedik tesztnapnak. A Renault messze a legtöbb szenzorral volt felszerelve.

Hamilton és Vettel sokat nem várt az első mért idők megfutásával. A brit és a német világbajnoknak azonban két különböző keveréken volt kint - Mercedes C4, Ferrari C3. A W11 tovább maradt kint a pályán, és eleinte 1:20-as időket ment, míg a maranellóiak más programon voltak, és az első hírekkel ellentétben a délelőtti első szárny nem volt új.

Eleinte a többség a fentebb említett aerodinamikai mérésekre koncentrált, beleértve a Williamst és az Alfa Romeót is. A két autó nagyobb szenzorokat kapott, és Sir Frank Williams istállójánál egy frissített első légterelőt is láthattunk a pályán. A Red Bull például a 2020-as Halóról, és annak aerodinamikai hatásairól is külön mért adatokat, mint azt az alább található képen látni.

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Franco Nugnes

Az első fél óra végén Vettel újra pályára gurult, de immáron a C2-es, tehát a második legkeményebb gumikon, amikkel át is vette a vezetést: 1:19.146, 1:18.775. Majdnem 45 percet kellett várnunk arra, hogy megszülessen a nap harmadik mért ideje, ami Grosjean-hoz fűződik a C3-as keveréken: 1:29.571.

Még több F1 hír: A Pirelli különleges gumikat tesztel a zandvoorti döntött kanyarra

Mindeközben Hamilton a Ferrari után pályára vitte a Zandvoortra tervezett C2-es gumikat, és megérkezett Vettel elé: 1:18.292. Az első óra legvégén Ricciardo ment mért kört a C3-as abroncsokkal: 1:19.836. Vettel is válaszolt a C2-es tappanccsal, és újra övé volt a legjobb idő, még ha minimális különbséggel is: 1:18.284.

A lapunk kérdésére a Pirelli elárulta, hogy minden csapat két szettet kapott ebből a zandvoorti C2-es gumiból tesztelésre.

10 óra 6 perckor Kubica hívta fel magára a figyelmet, amikor megforgott. A lengyel nagyon lassan haladt, így nyilván az alacsonyabb pályahőmérséklet is szerepet játszott ebben. Ekkor már az új első szárny volt fent a C39-en.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Giorgio Piola

Körszámok: 10:12

Vettel 26

Latifi 17

Ricciardo 11

Grosjean 10

Kubica 9

Sainz 8

Stroll 5

Gasly 2

Albon 1

Valamivel több mint 1 órával a zöld jelzés után így nézett ki a sorrend, rajta már Stroll és Grosjean idejével a C3-as gumikon, akik kissé elhúzták a dolgot

1 Vettel Ferrari C2 1m18.284s 2 Hamilton Mercedes C2 1m18.292s 3 Stroll Racing Point C3 1m18.942s 4 Ricciardo Renault C3 1m19.836s 5 Kubica Alfa Romeo C3 1m21.213s 6 Grosjean Haas C3 1m27.448s

A második óra első felében Albon 1, Gasly 2 kört tudhatott a neve mellett. Hamilton 10 óra 25 perckor feljebb kapcsolt a standard C2-es gumikon: 1.18.044. Ekkor 0.131 másodperc volt Vettel hátránya, aki a C3-as keverékkel folytatta a munkát. Ezzel szinte egy időben Latifi a harmadik helyre ugrott fel a C4-essel 0.638 másodperces differenciával a legjobb időhöz képest. Nem sokkal később, még a második óra vége előtt Sainz nagyon közel került a kanadai újonc idejéhez, ráadásul egy sokkal keményebb és lassabb keveréken.

Stroll hamar elvette a figyelmet, amikor a C3-as gumikon átvette a vezetést egy erősebb idővel: 1:17.787. Nagyon érdemes lesz figyelni a Racing Point autóját az idei évben, mert egyelőre ők a legmeggyőzőbbek a középmezőnyből. Jó ötletnek tűnik, hogy lemásolták a Mercedes tavalyi autójának egyes részeit.

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Körszámok: 10:52

Hamilton - 44

Vettel - 40

Latifi - 30

Ricciardo - 29

Sainz - 22

Stroll - 19

Kubica - 18

Grosjean - 17

Gasly - 2

Albon - 1

Miközben a McLarennél lekerült a padlólemez, és a csapat nagy szerelésbe kezdett, 11 óra 5 perckor piros zászló volt érvényben. Vettel a 8-as kanyarnál elhagyta a pályát, és megforgott. A német világbajnok nagyot mentett, mert könnyen a falnak vágódhatott volna.

Az SF1000 hátulja furcsán tört ki, és ezután történt meg a baj. A pályára felvitt hordalék miatt a tesztet ideiglenesen leállították. Magnussen szinte ugyanúgy dobta el a gépet az előző héten a 8-as kanyarban, de ott biztosan egy technikai hibáról volt szó, melynek a végén a Haas a fal mellett állt meg.

A teszt 11 óra 15 perckor folytatódhatott tovább. Nagy gond nem lehetett a Ferrarival, mert Vettel igen hamar visszatért a pályára, akárcsak Hamilton, aki a C2-es gumikon ment egy erősebb időt, ráadásul úgy vette át a vezetést, hogy a 12-es kanyarnál elhagyta a pályát: 1:17.753. Ez volt az a pont, amikor kiderült, hogy a Red Bull és az AlphaTauri nem egy Hondával kapcsolatos probléma miatt vesztegelt a bokszban, és nincs szó komoly gondról. A "bikáknál" a felfüggesztésen dolgoztak.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

11 óra 39 perckor jött a következő piros zászló, ezúttal Latifi leállása miatt. A kanadai gépe a 4-es fokozatban ragadt, majd a motor leállt. A 9-es kanyarban állt félre. A probléma hasonlónak tűnt, mint az előző héten, amikor az autó a célegyenes utolsó felében állt meg. Az ebédszünet kezdetéig már nem is tértek vissza, amivel sok időt bukott a legendás alakulat.

Még több F1 hír: Vettel "kanalas" hátsó szárnnyal tesztelte a zandvoorti Pirelli-gumit

A teszt 11 óra 53 perckor folytatódhatott tovább, immáron a Red Bull és az AlphaTauri autójával, akik kvázi egyszerre tértek vissza a nagyon hosszú kényszerszünet után. Az osztrákok a felfüggesztéssel, az olaszok pedig a kipufogóval küszködtek, emiatt álltak olyan sokat a bokszban. Mindketten gyorsan mért időt is mentek: a Red Bull a C2-es, az AlphaTauri a C3-as keveréken.

Kubica a C4-es gumikon hirtelen a 4. helyen találta magát Latifi, a williamses utódja előtt: 1:18.230. Sokáig nem élvezhette a lengyel ezt az előkelő pozíciót, mert jött Ricciardo a C2-es gumikon: 1:18.214. Röviddel az ausztrál után a McLaren is bevetődött Kubica elé, C3-on: 1:18.221.

Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20 Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

40 perc volt hátra, amikor Kubica a C5-ös, leggyorsabb keveréken ment egy időmérős etapot, és átvette a vezetést: 1:16.942. Mindhárom szektorban az abszolút legjobb időt rakta össze. Albon az utolsó 20 percen belül villant a C2-es gumikkal, amikkel megelőzte Hamiltont a TOP-3-ban, ugyanazon a keveréken.

Gasly szinte ugyanakkor javított, de a francia a C4-en, és a 4. helyig ugrott fel 0.8 másodpercre Kubica idejétől, de ezzel nem volt vége, és ismét javított. A csapatok 13 és 14 óra között, a hivatalos ebédszünet ideje alatt nem küldhetik pályára a versenyezőiket. A tesztet 18 órakor intik le.

1 Kubica 53 kör Alfa Romeo C5 1m16.942s 2 Gasly 25 AlphaTauri C4 1m17.540s 3 Albon 29 Red Bull C2 1m17.550s 4 Hamilton 89 Mercedes C2 1m17.562s 5 Stroll 43 Racing Point C3 1m17.787s 6 Vettel 84 Ferrari C3 1m18.113s 7 Ricciardo 53 Renault C2 1m18.214s 8 Sainz 46 McLaren C3 1m18.221s 9 Latifi 48 Williams C4 1m18.300s 10 Grosjean 42 Haas C3 1m18.670s

Colton Herta, a tavalyi év egyik főszereplője is pályára gurult az új szezon előtti teszten az amerikai pályán Austinban, ahol a Forma-1 mezőnye is vendégeskedni fog az Amerikai Nagydíjon.