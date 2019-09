Kubica várja a döntést, amely meghatározza a jövőjét

A Williams hosszú idő után adott lehetőséget Robert Kubicának a Forma-1-ben, a korábban futamgyőzelmet szerző lengyel súlyos ralibalesete után évekig csak várt a visszatérésre. A Kubica mögötti jelentős támogatottság végül meggyőzte a brit istállót, amely George Russell-lel együtt kockázatot vállalt az idei párosával.

Viszont gyorsan kiderült, hogy a Williams idén olyan gyenge, hogy nem a versenyzők kiléte határozza meg az eredményeket, ennek ellenére feltűnő, hogy az újonc jobban teljesít Kubicánál. Russell az időmérők, a versenyek javán is túlszárnyalta csapattársát, igaz, kettejük közül egyelőre Kubicának van csak pontja, Russell a mezőny egyetlen tagja, aki még nem szerzett pontot.

Kubica jövője mindenesetre bizonytalan, a veterán pilóta idén nem tudta visszaverekedni magát a korábbi szintre. "Tisztán látom, hogy mik a lehetőségeim, és mire nem számíthatok, és én mit szeretnék csinálni. Előbb vagy utóbb valamilyen döntés születik, és mi nyomon követjük, hogy mik lesznek a lehetőségeim, mit tehetek jövőre, illetve mit nem tehetek meg" - jelentette ki Kubica, aki szerint ő megtette a magáét.

A hírek szerint Kubica autójába is bekerül az új motor, és a lengyel szerint éppen a legjobbkor. "Ez a pálya nagyon teljesítményfüggő pálya a motor szempontjából, és éppen ezért érdemes törekedni rá, hogy itt legyen motorerő. A büntetés szempontjából pedig mindegy, így is, úgy is a mezőny végén lennénk. De persze nem ez az ideális helyzet" - mondta a Williams pilótája, akinek autóján néhány régebbi elem is fel fog tűnni.

"Ez a mérnökök és szerelők dolga, ők tudják, mit kell tenni, és azt hiszem, hogy tisztában vagyunk a folyamatokkal. De ezeket a döntéseket nem én hozom meg" - mondta Kubica a Monzára készülő beállításokról. A Belga Nagydíjon Kubicának nem volt szerencséje, az időmérő legelején füstölt el a Williams, ezért még a visszasorolásokból sem tudott előnyt kovácsolni.

43 esztendővel ezelőtt ezen a bizonyos napon szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.