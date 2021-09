Kubica válthatja Vettelt az Astonnál? Stroll cáfolja!

Az Aston Martin csapatának tulajdonosa, Lawrance Stroll „határozott szándéka”, hogy négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel 2022-ben is a csapatnál maradjon. Az utóbbi időben furcsa pletykák láttak napvilágot a korábbi Red Bull -és Ferrari-pilóta jövőjével kapcsolatban.

Az egyik lengyel médiaforrás olyan pletykákat közölt, amely szerint Robert Kubica – aki a legutóbbi két futamon pótolta az Alfa Romeónál Kimi Räikkönent – jó eséllyel indul Vettel üléséért az Astonnál.

Ez valószínűleg Kubica szponzorához az Orlenhez köthető, de a beszámolók szerint a lengyel olajtársaság továbbra is elkötelezett az Alfa Romeo iránt. „Információink szerint Kubica és az Orlen partneri kapcsolata továbbra is nagyon erős” – írta a WP Sportowe Fakty.

Robert Kubica is megszólalt a jövőjét kutakodó kérdésekre választ adva: „Még nem mondhatok semmit. Sosem beszéltem a szerződéseim helyzetéről, de hamarosan minden kiderül” – tett sejtelmes kijelentést a lengyel pilóta.

Ami az Aston Martin és Vettel közötti ellentmondásról szóló pletykákat illeti, a csapat milliárdos tulajdonosa most tőle szokatlan nyilatkozatot adott, hogy ezt lezárja. „Örülünk, hogy Sebastian velünk van és határozottan az a célunk, hogy jövőre és azután is vele folytassuk” – idézi Stroll szavait az El Mundo Deportivo az Aston Martin új, 200 millió eurós F1-es gyár építésének megkezdésekor.

Stroll hozzátette, hogy „hamarosan” hivatalos híreket is hallhatunk Vettel szerződéshosszabbításával kapcsolatban. Továbbá azt is cáfolta, hogy az Aston Martin ellene lenne Vettel társadalmi megmozdulásainak és kijelentette: „nincs hatással arra az erős vágyra, hogy továbbra is a mi autónkat vezesse a Forma–1-ben”.

Szerinte Vettel számára is az Aston Martin a legjobb választás, sőt jobb, mint bármelyik topcsapat. „A költségvetési sapka mellett valóban azt gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk. Sokkal jobb helyzetben, mint a nagycsapatok, akiknek leépítéseket kell végezniük” – zárta Stroll.