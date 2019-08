Kubica új F1-es rekorder lett: 8 év, 8 hónap, 14 nap

Noha a hétvégén már a Magyar Nagydíjat rendezik meg, ahol mindkét DRS-zóna hosszabb lesz a Hungaroringen, még egy ideig biztosan komoly témát fog szolgáltatni a német futam, ami az utóbbi évek egyik legjobb eseményét hozta: dráma, előzések, kiesése, fordulatok, eső... Gyakorlatilag minden volt, amitől a Forma-1 nagyon látványos és szép tud lenni.

Még több F1 hír: A kép, ami mindent elmond Hülkenberg igazi drámájáról

A Német Nagydíj leintését követően is volt mire várniuk a rajongóknak, hiszen ott volt a Lewis Hamilton, a Pierre-Gasly-Alexander Albon, és az Alfa Romeo elleni vizsgálat is. A britet és a két másik duót végül tisztázta a szövetség, míg a Ferrari „B” csapata nem úszta meg büntetés nélkül. Ezzel a plusz 30 másodperccel Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi is elvesztette a pontszerző helyét, amit a két Haas kapott míg, míg a címvédő a 9., addig Robert Kubica a 10. lett.

A Williams megszerezhette az idei első világbajnoki pontját a szezonban, akárcsak az idén visszatért lengyel, de miután az Alfa Romeo rögtön jelezte a fellebbezési szándékát Hockenheimben, egyelőre nem tekinthető hivatalosnak a végeredmény. Ha azonban minden így marad, akkor Kubica egy igen szép rekord tulajdonosa lehet.

Robert Kubica 8 év, 8 hónap és 14 nap után szerzett ismét pontot az F1-ben. Erre legutóbb a 2010-es Abu Dhabi Nagydíjon volt példa, de azóta nem is szerepelt a kategóriában a súlyos rali-balesete miatt. A korábbi rekordot Lucien Bianchi tartotta, aki 7 év, 11 hónap és 7 nap után szerzett ismét pontot az F1-ben 1968-ban. Az örökranglista harmadik helyén Mike Hailwoodot találjuk 7 évvel, 3 hónappal és 26 nappal 1964 és 1971 között.

A TOP-5-ben még Johnnie Parson van ott (6 év) és Andy Linden (6 év). A két versenyző napra pontosan 6 év után volt újra pontszerző 1950 és 1956, valamint 1951 és 1957 között. A világbajnok közül Alan Jones a 11. 4 évvel és 10 hónappal, míg Michael Schumacher a 28., aki a 2006-os Brazil Nagydíj után 3 évet, 4 hónapot és 20 napot várt a következő pontszerzésével, ami a visszatéréséhez volt köthető.

Az ismertebb nevek között találjuk még Alexande Wurzut (4 év, 7 hónap, 14 nap), Jacky Ickx-t (4 év, 2 hónap 17 nap), Jos Verstappent (4 év, 2 hónap, 11 nap), vagy Timo Glockkot (3 év, 11 hónap, 26 nap). A jelenlegi mezőnyből világbajnokként Kimi Raikkonen az 56. 2 évvel és 5 hónappal, ami ugyancsak egy visszatérés eredménye.

Augusztusban lesz 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.