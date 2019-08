Kubica szerint Russell jobb volt, de...

Robert Kubicának a Hungaroringen sem termett babér, a Williams versenyzői közül már a szombati időmérőn is George Russell volt a versenyképesebb, és a brit ezt a futamon is hozta. A lengyel utolsó lett, míg Russell rajta kívül még előzte Antonio Giovinazzit és Lance Strollt is. Kubica a Magyar Nagydíj után nem beszélt arról, miből származhat csapattársa állandósult fölénye, ahogy azzal is várna, hogy kijelentse Russell teljesítménye alapján, hogy a Williams fejlődött.

A Williams már Hockenheimbe egy komolyan frissített autóval érkezett, ez azonban az esős futamon nem jelentett előnyt, sőt, a Williams jottányit sem tudott előrelépni a Német Nagydíjon. Egy hét elteltével azonban már változott a helyzet, a hungaroringi körülmények és a száraz pálya már jobban feküdt a sereghajtó brit istállónak.

Illetve elsősorban Russellnek, aki az időmérőn hatalmasat ment, és csak kevéssel maradt le a Q2-ről, amelyet a Williams ebben a szezonban még nem tapasztalhatott meg. Ez végül ugyan nem jött össze, de a brit újonc a futamon is bizonyított. Kubica szerint csapattársa remeklése még nem jelenti, hogy a csapat fejlődött.

"A verseny olyan volt, amilyenre számítottunk. Sokat kellett menedzselni a gumikat, és az érzésem nem volt a legjobb az autóban. De erre számítottunk, nincs mit mondani" - jelentette ki Kubica. "George jobb teljesítményt nyújtott, de még várjunk azzal, hogy fejlődésről beszélünk. Az autó ugyanaz volt, mint Hockenheimben, ahol nagyon szenvedtünk, itt már jobban ment, de közben a többiek is fejlődtek, így a különbség nem változott. George itt képes volt pár autót maga mögött tartani az időmérőn, és a versenyen is jobban a csoporttal együtt volt. Azt reméljük, hogy ezt folytatni tudjuk, még ha ez sok munkát is igényel. A szünet után teljesen más pályák jönnek, várnunk kell, és bízni benne, hogy majd ugyanúgy a többiekkel tarthatunk, mint most George."

A magyar futamon szokás szerint szép számmal voltak jelen a lengyel szurkolói a lelátón, így a hungaroringi verseny mindig egy kicsit különlegesebb Kubica számára.

"Ez mindig különleges hétvége, sok a szurkoló. Sajnos az én oldalamon nem volt ma sok akció, de így is azt remélem, hogy jó emlékekkel térhettek haza, ahogy én nekik köszönhetően. Elképesztő, mennyi lengyel látogat el erre a versenyre, és remélem, hogy nekik is többet tudunk majd mutatni a követező versenyeken" - mondta Kubica.

A lengyel így értékelte a szezon első felét. "Bonyolult volt, de van néhány dolog, amin túljutottunk már, és amit sikerült megjavítani, az működik. Több következetességre vagyunk képesek, és így azért sokkal könnyebb lesz a szezon második felében" - vélekedett a lengyel, aki szerint ő is bőven tud még előrelépni. "Mindig van hova fejlődni, de előbb még a csapatnak kell konzisztensebbnek lenni. Ha ezt megtaláljuk, könnyebb lesz a pilóták szempontjából is, és elkezdhetünk dolgozni a kis részleteken, mert a Forma-1 erről szól."

