Kubica szerint mindegy, hogy 1.3, vagy 0.6 másodperccel lassabb Russellnél

George Russell elképesztően jól ment a szombati időmérőn a Hungaroringen, és ha nem vét hibát, akkor ott lehetett volna a Q2-ben, bár így is nagyon közel volt ehhez. A brit újonc ezúttal 1.3 másodpercet vert Robert Kubicára, aki eddig idén az összes időmérőn kikapott a csapattársától, ám továbbra sem aggódik, még a nagy különbség miatt sem, csak igyekszik megérteni a helyzetet.

Még több F1 hír: 40 ezer lengyel rajongó a Hungaroringen: videón Kubica éltetése

„Ha megnézzük a különbséget, akkor az elég nagy volt a csapattársamhoz képest, de ez már az időmérő edzés előtt is így volt az FP3 ideje alatt. Valójában nagyon elégedett voltam az egyensúllyal, és mindennel, de a tempó nem volt meg, és küszködtem a tapadással. A Q1 végén kipróbáltam néhány dolgot, amik csak kétségbeesett mozdulatok voltak. Elég biztos voltam benne, hogy azok nem fognak működni. Különben is, a különbség olyan nagy volt, hogy az egyáltalán nem működhetett volna, de még akkor is, ha mindent kontroll alatt tartottam volna, ugyanúgy távol maradok a többiektől.”

„Szóval nem tudom, hogy ez az 1.3 másodperces differencia minek tudható be. Ez pedig egy elég jelentős különbség. Nem volt kérdésünk az egyensúllyal, de magával a tapadással igen, amivel sok időt lehet veszíteni. Sokat csúszkáltam emiatt, és mindkét tengelyen. Ez pedig ahhoz vezet, hogy folyamatosan időt veszítesz. Egyszerűen csak meg kell értenünk, hogy miért van ez, mert ezen a hétvégén más a tapadási szintünk.”

„Mint mondtam, ezzel a 1.3 másodperces differenciára nehéz mit mondani. Ez olyan, mintha egy háromcsillagos ételt szeretnék enni, de azt én készítem el. Nem vagyok jó szakács, így nem fogod ugyanazt érezni. Ez jó példa erre, szóval egy ilyen különbséggel nem érezhetem ugyanazt, mint korábban.”

Robert Kubica, Williams FW42 Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

„Ugyanazokkal a beállításokkal megyek, de a végén mindenki a saját irányában halad előre, és minden alkalommal, amikor közelebb kerültem ehhez, még lassabban mentem. A beállítás a kiegyensúlyozás kérdése. Nincs arról szó, hogy teljesen más dolgokat csinálnánk ezen a területen, mert a beállításokat tekintve az autók nagyon hasonlóak. A bargeboardok különbséget jelenthetnek? Nem tudom, de nem láttam George autóját, ugyanakkor nem hiszem, hogy ebben rejlik a differencia.”

„Csak abban reménykedem, hogy egy nap ugyanazt fogom érezni az autóban, mint George, és még jobban élvezhetem ezt. Ha azonban nincs meg a tapadási szint, akkor ez nagyon nehéz. Mint mondtam, nincs gondunk az egyensúllyal, kivéve az utolsó etapot, de arra számítottam is, mivel más dolgokat próbáltam ki. Amikor túl sokat csúszkál az autód, nem tudsz finoman vezetni, és ettől a ponttól kezdve csak lassabb leszel. Minél többet csúszkálsz, annál kevesebb lesz a tapadásod.”

„Nem ez az első alkalom, amikor 1 másodperccel vagyok lassabb. Nem számít, hogy ez most 1.3, vagy 0.6 másodperc. Az eredmény nem változik. A különbséget néha a tapadás hiányából kapjuk, és meg kell értenünk az okokat. Ha a teljes képet nézzük, akkor a csapat ma valószínűleg közelebb volt a többiekhez, mint azt várhattuk, de még meg kell várnunk a többi pályát is. Jobban éreztem magam az autóban, így el tudom képzelni, hogy George még jobban érezte magát. A köréről azonban nem tudok mit mondani, mivel nem az ő autójában ülök. Ez nagyon bonyolult. Tudja, hogy mit csinál, nagyon jól csinálja, és ő az, aki tisztában van azzal, hogy mindent tökéletesen csinált, vagy sem.”

„Nehéz versenyre számítok. Nem mentünk túl sok hosszú etapot az eső miatt, de összességében nem volt rossz a helyzet, tehát remélhetőleg az egyensúly és a tapadási szint rendben lesz. Az időjárás melegebb lesz, aminek hatása lehet. Hosszú futam lesz, de remélhetőleg képesek leszünk párbajozni a többiekkel.”

38 éves lett Fernando Alonso, aki két világbajnoki címet is szerzett a Forma-1-ben, de sokak szerint sokkal többre volt hivatott. Videón a spanyol versenyző motorsportos pályafutása, és kitekintése az egyéb más szériákba.