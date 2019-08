Kubica szerint már az is szép lesz, ha tartani tudják a különbséget a többiekkel szemben

A Williamseknek ezen a hétvégén már feltették azt a fejlesztési csomagot, amely annak a tervnek a része, hogy „egyet lépjenek vissza, hogy kettőt léphessenek előre”, ahogy George Russell fogalmazott. Ezt először tegnap Robert Kubica tesztelte, de a mai napon már a brit autóján is rajta volt, azonban az eredmények nem igazán mutatnak javulást: ugyanúgy az utolsó két helyet húzták be Kubicáék, mint eddig (ha a mért kört nem teljesítő Vettelt nem számoljuk), és lemaradásuk három másodperc volt az első szakaszban legjobb időt autózó Leclerc mögött (Hamilton későbbi pole-köre négy másodpercet vert rájuk). Az edzés után a lengyel pilóta igyekezett kitalálni, mi lehet a probléma:

„A gond valahol ott lehet, hogy nem tudtuk a maximumot kihozni a fejlesztésekből. Talán nem hozott nekünk annyit, mint sokan várták. Azt is elfelejtjük, hogy időközben a többiek is javítják az autóikat. Ha teszünk egy lépést előre, és ők is tesznek egyet előre, akkor ugyanott vagyunk, mint eddig. Ahhoz, hogy hozni tudjunk a többieken, többet kell fejlődnünk, mint nekik, ami nem egyszerű. Ha nem tudunk, akkor a legjobb amit elérhetünk, az ez, hogy ugyanezt a távolságot tudjuk tartani.”

„Nyilván többet szerettünk volna ebből kihozni, de ha ebben ennyi van, akkor tovább kell csiszolni a dolgokon. Első körben vannak még további ismert gondok az autóval, amiknek a kiküszöbölése egy másodpercet jelenthet. Aztán reális célokat kell kitűzni, és ezek eléréséért küzdeni. Ígérgetni sok mindent lehet, de sokat nem érünk vele, inkább ki kell hozni mindent abból, amink van, és a fiúk ezen dolgoznak tegnap óta.”

Arról, hogy esetleg a változékony körülmények, például az időjárás miatt nem lehetséges, hogy rendesen kiértékeljék az új verzióját az FW42-nek, Kubica ezt mondta:

„Szerintem rendesen kiértékeltük. Mindent nem kenhetünk az időjárásra, az mindenkinek ugyanaz. Abban az esetben közrejátszhat ez, ha a középmezőnyben vagy, és pár fok különbség 1-2 tizeddel gyorsít, vagy lassít az autón. Ha a legközelebbi autó másfél másodpercre van, az egy teljesen másik történet.”

Robert Kubica, Williams FW42 Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

„A tegnapiak után elvégzett munkával szerintem mi is tudtunk hozni pár tizedet, de szerintem ez a maximum. A mai időjárás jobban kedvezett nekünk, mint a tegnapi, de a többiek is így vannak vele. A gumiknak ez fekszik. Vannak, akik többet nyertek, vannak, akik kevesebbet, de mindenki jóval gyorsabb volt ma, mint tegnap.”

