Kubica szerint így változtak az F1-es autók az elmúlt másfél évtizedben

Robert Kubica az Alfa Romeo tartalék pilótájaként várhatja a 2022-es szezont, tavaly kétszer is be kellett ugrania az akkor koronavírussal küzdő Kimi Raikkonen helyett és ezúttal is hasonló szerep várhat rá Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü mögött.

A lengyelt az Auto Motor und Sport kérdezte arról, miben változtak az autók azóta, amióta bekerült a Forma-1-be és arról. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hatalmas változás történt az elmúlt másfél évtizedben, elsősorban az autó viselkedését illetően.

„Négy fő szempont alapján lehet összehasonlítani az autókat. Az első a súly. A mai gépek lényegesen nehezebbek. A második az erőforrás, ez is változott azóta, amióta először versenyezhettem a Forma-1-ben. Aztán ott vannak az abroncsok is, amelyek slickek lettek a barázdáltak helyett. És persze végül az autó mérete. A modern érában sokkal nagyobbak mint a 2000-es évek végén. Ezt addig nem is veszed észre, amíg egymás mellett nem állnak.“

„A 2017-es szélesebb autókkal több aerodinamikai felületet és nagyobb leszorítóerőt is kaptunk. Ez kompenzálta a nagyobb súlyt" - fogalmazott a lengyel, aki szerint nehéz volt megszokni, hogy a versenyautók közel száz kilóval lettek nehezebbek a korábbinál.“

„Előfordult, hogy egy 2012-es és egy 2017-es autót vezettem közvetlenül egymás után. Gyakorlatilag egy nap alatt kellett átállnom a súlyugrásra. Teljesen más vezetési élmény volt. Szinte sokkoló. Érzed a plusz súlyt a pilótafülkében. Az autó lassabban reagál a lassú kanyarokban. Olyan mintha egy kis autóról nagyra váltanál a közúton.“

Kubica szerint azoknak a pilótáknak, akik régóta a szériában vannak, mint Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, vagy Bottas, az autókon történt változások miatt át kellett alakítaniuk a vezetési stílusukat. „Ha megnézzük a korábbi felvételeket, láthatjuk, hogy az autók sokkal gyorsabban és közvetlenebbül reagálnak a kormánykerék mozgására. Régebben könnyebb volt kordában tartani az autót. Ma, ha túlságosan feszegeted a határokat, akkor elszállsz mint a győzelmi zászló.“

A 2014-es hibrid korszak elején két fontos változást tapasztalt a gépek vezetésében, gyorsabbak lettek az egyenesekben, de lomhábbak a kanyarokban. Manapság már messze nem olyanok az autók, mint Schumacher és Häkkinen idejében voltak, nagyobb leszorítóerővel, szélesebb gumikkal és több erővel - teszi hozzá Kubica.

„Mindig ugyanolyan nehéz a határon vezetni és a maximumot kihozni az autóból. A Forma-1 természetesen ma már teljesen más, mint 10, 20, vagy 30 évvel ezelőtt, de a kihívás mindig ugyanaz. Ma már sokkal nagyobb árat fizetsz egy hibáért.“

