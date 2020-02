Kubica szerint aggasztó a koronavírus, egy kis viccre így is futotta

A Forma-1 idei szezonját 22 futamosra tervezték, de a jelek szerint könnyen lehet, hogy nem sikerül összehozni a rekordot jelentő naptárt. A kínai verseny elhalasztásáról már döntöttek, egyelőre nem világos, hogy a koronavírus kiindulópontjának számító ország az év második felében megrendezheti-e a versenyt.

Közben a Vietnámi Nagydíjjal kapcsolatban is kérdések merültek fel, Európában pedig Észak-Olaszországban alakult ki gócpontja a megbetegedéseknek. Az olasz hatóságok azonnal léptek, az észak-olasz focimeccseket például zárt kapuk mögött rendezik.

Egyelőre az olaszországi helyzet nem befolyásolja a Forma-1 Spanyolországban készülő mezőnyét, de Robert Kubica szerint is komolyan kell venni a helyzetet. "Olaszországban van a Ferrari, a Toro Rosso, de még a Pirelli is. Nem sokat tudok az eseményekről, de azt igen, hogy ez nagyon komoly dolog" - mondta az Alfa Romeo tesztversenyzője.

"Úgy néz ki, hogy most Olaszország érintett területei nagyon törékenyek, szóval mindenkinek meg kell tenni mindent, és a legjobb, ha olyasvalaki beszél erről, aki ért is hozzá" - mondta a lengyel.

"De szerintem urai a helyzetnek, de ettől még óvatosnak kell lenni, és akkor reméljük, hogy minden ellenőrzés alatt is marad. De persze ez attól még így is aggasztó" - mondta az Alfa tesztversenyzője.

Még több F1 hír: Kubica: Megtaláltam egy nagyon kedves barátomat az Alfa Romeoban

"Én magam is kénytelen voltam megváltoztatni a napirendem a következő napokra, ami amúgy is elég szoros, mert nem lehet tudni, hogy mi vár Olaszországra, vagy a többi országra. Szóval meg kell mindent tenni, hogy független maradj" - mondta Kubica, aki ezek után egy kicsit viccelt is.

"Ezért is jöttem ide is autóval. Ha lezárják a repteret, akkor is vissza tudok menni. De persze ez vicc, már nam az, hogy autóval jöttem, ez tény. Jobban örülnék, ha nem kéne használnom, de mindenesetre autóval is tudok mozogni" - mondta Kubica.

Ezek után merült fel a kérdés, hogy vajon Melbourne-be is elég, ha kocsival megy az ember... "Nos, Melbourne már nehézkes lenne. De őszintén, először is az a fontos, hogy mi van a melbourne-i emberekkel, én nem versenyzek ott" - jelentette ki Kubica.

"Szóval a legfontosabb, hogy megbizonyosodjunk az ottaniak egészségéről, és ezt biztosítsuk. Ez komoly téma, és ugyan a versenyzés nekünk szintén az, de az egészség még fontosabb" - zárta szavait Kubica.

Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi új királykategóriás gépe is életre kelt. A nagy pillanat, aminek mindenki örült a svájci csapatnál, mely bizonyos szempontból olasz színekben is versenyez.