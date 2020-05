Kubica: Senki nem vette komolyan Melbourne-ben a koronavírust

„Ugyanazok a korlátozások vonatkoznak ránk, mint Franciaországban” – nyilatkozta Robert Kubica a Kanał Sportowy-nak. A lengyel pilóta jelenleg monacói lakásában tölti az izolációját.

„Azok a pilóták sem mehetnek ki, akiknek nagyon fontos lenne az edzés. Az idő viszont gyorsan telik. Ma sem volt egy lélegzetvételnyi szünetem se, pedig már 3 hete itthon vagyok. Gyorsan alkalmazkodni tudtam az új környezethet.”

Azonban az otthonmaradással felvetődött a főzés problémája.

„Szeretek jókat enni. Egy ideig a balesetem után nem korlátoztam magam, de most más a helyzet. Egyedül nőttem fel, és Olaszországban is magamnak kellett főznöm, egyszerű ételeket, úgyhogy most visszarepültem 20 évet a múltba.”

„Én is meglepődtem, milyen jól sikerültek. Nemrégen igen jó polipot csináltam, amit nagyon szeretek. 7.5-re értékelem a főztömet egy 10-es skálán.”

Kubica is tisztában van a helyzet súlyosságával, de visszaemlékezik a 3 héttel ezelőtti ausztrál eseményekre, ahol szerinte még csak az európaiak tudtak a helyzet súlyosságáról.

„Ott, a helyszínen senki nem tudott arról, mi folyik Olaszországban. Nem tudtak semmit az európai helyzetről, és akik tudtak is, azok is úgy gondolták, hogy őket ez úgysem érinti. Nem akartam csütörtökön a paddockba menni, nagyon vegyes érzéseim voltak.”

„Először is, szombaton DTM tesztre kellett volna mennem, és nem akartam semmit elkapni, mert ha ott tartottak volna Ausztráliában egy vizsgálat után, és a tesztet megtartották volna, akkor az hatalmas tragédia lett volna számomra.”

Nem csak emiatt voltak vegyesek Kubica érzései: „A barcelonai tesztek után, ahol jól vezettem, sokkal szívesebben mentem volna Melbourne-be igazi, nem pedig csak tesztpilótaként.”

Kubica elárulta, hogy a koronavírus a lehető legrosszabbkor jött neki. „Amikor egy új csapattal kezdesz el dolgozni, mindig fontos, hogy jó első benyomást tegyél, és szerintem ez sikerült is nekem az Alfa Romeonál, nem csak a pályán, de a csapattal való közös munka során is.”

„Remélem, hogy minél hamarabb vissza tud térni a sport. Csak lépésenként tudunk majd visszatárni a normál életbe. Hatalmas katasztrófa lenne, ha túl hamar engednének újra versenyezni minket, mert a bumeráng, vagy yo-yo effektus nagyon rossz lenne.”

„Ennek a korszaknak a lenyomata örökké megmarad, és nem csak a Forma-1-ben.”

Kubica ugyanakkor elmondta, hogy nem fog indulni a Virtual GP sorozatban, és streamelni sem tervez.

„Egy 2-3 napja már szimulátorozok most, ma is vezettem egy órát, de nincs túl nagy lelkesedésem az online versenyzés iránt jelenleg. Egy barátom rá akar venni most, hogy részt vegyek egy 4 órás versenyen a Nordschleifén, de ez csak egy barátságos futam lesz.”

„Jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések, de nem fogok részt venni a Virtual GP-ben, mert kicsit erőltetett az üzenete. Ezek a szimulátorok még nem tudják megfelelően helyettesesíteni az igazi sportot. Semmi köze jól vezetni egy székben ahhoz, mint ami a való életben történik. Néztem én is a közvetítéseket, és kívülről szórakoztatóak, de nem lehet azt komolyan mondani, hogy helyettesíteni tudják az igazi F1-et.”

