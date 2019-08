Kubica rég tapasztalta az F1 egyik legnehezebb körülményét

Robert Kubicát az utolsó előtti helyen intették le a Német Nagydíjon, és az Alfák kizárásával megszerezte első pontját idén, ám ez a fellebbezés miatt még függőben van. A Williams versenyzőjének hosszú idő után kellett megtapasztalnia, a vizes pályás F1-es verseny körülményeit, amely még a legrosszabb ralis élményekhez sem hasonlítható.

"Elfelejtettem, hogy mennyi vizet spriccelnek szét az autók, és hogy emiatt milyen gyenge a láthatóság. Versenyeztem éjszakai, ködös ralifutamon, ahol még ki is kapcsolja az ember a lámpát, mert nem segít, az őrület, de még akkor is lát valamit az ember, tudja, hol van. Itt, különösen az első körben, nem volt könnyű, nem tudtam, hol is vagyok. Mindenki a másik autójának hátuljára figyelt, én pedig nagyon szenvedtem a tapadással, hogy az autót a pályán tartsam" - mondta Kubica.

Lengyel 2011-es ralibalesete után sokáig kénytelen volt távolmaradni a versenypályától, majd a ralibajnokságban küzdött, mire ismét lehetőséget kapott a Forma-1-ben. Kubica legutóbb a 2010-es koreai futamon versenyzett esőben a száguldó cirkuszban, ötödik lett, miután nyolcadik helyről rajtolt. Akkor a futam 45 percig állt, a mezőny a biztonsági autó mögül rajtolt, míg az újraindulás után 14 kört tettek meg ismét a biztonsági autó mögött.

Ezek után az FIA úgy döntött, hogy változtat a vizes pályás indítási eljárásokat, erre azonban végül Hockenheimben nem volt szükség, a futam állórajttal indult.

"Összességében ez értékes tapasztalat volt. Kilenc év hosszú idő. Azt gondolom, hogy az ilyen helyzetekben a fontos, hogy az ember nyugodt maradjon. Sok autó volt gyorsabb nálunk, a legtöbb, de a lényeg, hogy a korlátok között maradjunk, és ne foglalkozzunk a körülöttem haladókkal" - mondta Kubica.

38 éves lett Fernando Alonso, aki két világbajnoki címet is szerzett a Forma-1-ben, de sokak szerint sokkal többre volt hivatott. Videón a spanyol versenyző motorsportos pályafutása, és kitekintése az egyéb más szériákba.