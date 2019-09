Kubica nem zárja ki, hogy a Ferrarihoz kerüljön, de a DTM sokkal valószínűbb

Robert Kubica az év végén biztosan elhagyja a Williams istállóját, ami elmondása szerint a saját döntése volt. A lengyel pilóta ezzel valószínűleg az F1-nek is búcsút int, így a visszatérése igen rövidre sikeredett. A folytatás azonban sokkal izgalmasabb lehet számára, mert úgy tűnik, hogy a DTM-ből több kérője is lehet.

Legutóbb Dieter Gass, az Audi főnöke mondta azt, hogy már beszélt Kubica menedzsmentjével az ülés kapcsán. Ez amiatt is érdekes, mivel az F1-es versenyzőnek nincs menedzsmentje, de ettől még benne van a pakliban, hogy Kubica az Audinál vagy a BMW-nél folytatja tovább, akikkel a királykategóriás program után is szoros maradt a kapcsolata.

„Nincs menedzsmentem, szóval... Nem, nem vagyok tárgyalásban a sorozatot illetően. Nem tudom, hogy most Dieter Gassra utalnak-e... Valószínűleg 3-4 évvel ezelőtt beszéltem vele legutóbb, de az igaz, hogy a DTM lehet a következő állomás számomra. Meglátjuk.” - mondta Kubica Szingapúrban a Williams sajtóeseményén.

„Az elmúlt években volt pár ajánlatom a DTM-ből, de akkoriban más ötleteim voltak. Mint mondtam, nem fogok sokat gondolkodni erről, mert ha erről kezdek el beszélni, akkor azt fogják írni, hogy ott folytatom. Annyit azonban elmondhatok, hogy ez egy lehetséges következő állomás lehet számomra. Szóval nem helyes azt mondani, hogy ott fogok versenyezni, mert egyelőre nincs erről szó. Nem voltam közvetlen kapcsolatban velük, de pár csapattal már beszéltem a DTM-ből.”

„A megfelelő időben be fogom jelenteni, hogy hol folytatom tovább. Mindenképpen versenyezni szeretnék, és vannak lehetőségeim. Nehéz most egy pontos időpontról beszélni, de azt biztosra veszem, hogy még az F1-es idény vége előtt rendezem ezt a kérdést és kiválasztom a számomra megfelelő lehetőséget. Vagy még korábban.”

„Vannak még más potenciális sorozatok is, amik szóba jöhetnek a DTM mellett, szóval igen, ez is egy lehetőség. Nem hiszem, hogy olyan sok bajnokságról beszélhetünk. Persze a médiának könnyű erről beszélnie, mert csak összehoznak pár ilyen bajnoksággal és ennyi, de ez nem ilyen egyszerű. Ez nem így működik. Meg fogom hozni a szükséges döntést, ahogy ezt már megtettem itt a Williams kapcsán is. Nem arról van szó, hogy titokban tartottam volna, mert nemrégiben döntöttem ezt el. Néha azonban hosszabb ideig tartanak ezek a dolgok, ha az asztal mindkét oldalán ül valaki, akik megállapodásra akarnak jutni. Mindenekelőtt azonban a saját döntésünket kell meghozni.”

A pletykák szerint a Ferrari is egy következő állomás lehet Kubica számára, ahol szimulátoros pilóta lehetne. Ezt az állást már tavaly is felajánlották számára, és ha a Williams nem kínál versenyzői szerepet a lengyelnek, akkor valószínűleg Maranellóba költözött volna. Most azonban erre kevesebb az esély.

„Azt mondanám, kicsi az esély egy szimulátoros szerepre. Nem igazán látom értelmét, miután nagyon keményen megdolgoztam azért, hogy visszatérjek a magas szintű versenyzéshez és most több napra zárjam be magam egy sötét szobába, miközben a virtuális világban tesztelek? Nem hiszem, hogy ezt akarom. Inkább akkor otthon vagyok és iRacinggel játszom. Ugyanakkor teljesen ezt sem zárom ki, de azt mondanám, hogy nagyon kicsi erre az esély.”

„Továbbra is azt gondolom, hogy ha a megfelelő helyen vagyok és a megfelelő autót kapom meg a munkámhoz, akkor hozom az elvárt eredményeket. Versenyezni akarok, mert ez a szenvedélyem, és ez az, amit igazán szeretnék a jövőben is. Sok energiát fektettem abba, hogy újra itt legyek, és ez az év nem igazán mutatja meg ezt, ami mögött sok ok van. Ez ennél sokkal bonyolultabb, minthogy valakit ennek alapján ítéljünk meg.”

„Még mindig versenyzem, akármilyen furcsának is hangozhat ez a rajtrács végén. Ez nem arról szól, hogy kimegyünk a pályára a Williamsszel, és teljesítsük a távot. Nyilván más a helyzet előrébb, ahol intenzívek a csaták, amikben mi nem tudunk részt vállalni, de ugyanazon a magas szinten dolgozom, mint a balesetem előtt, hiszen ott az esély, hogy harcoljunk, mint azt láthattuk is a korábbi futamokon. Mindig lehet lehetőséged erre, még ha a helyzet nem is ideális.”

