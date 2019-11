Kubica nem számított csodára a futam előtt, be is jött

A Brazil Nagydíj időmérőjén Carlos Sainz nem futott kört, a kört futó versenyzők közül pedig Robert Kubica volt a leglassabb. Kubica csapattársától, George Russelltől 488 ezredmásodpercet kapott, az időmérő után adott nyilatkozatában pedig elmondta, nem számít csodára a versenyen.

Úgy érzed, hogy elég jól sikerült a visszajövetel azután, hogy alapvetően nem sok mindent csináltatok pénteken?

„Nos, szerintem nagy kár, hogy ez történt pénteken, nagyon peches voltam. De ami még fájóbb, hogy a baleset miatt a legtöbb alkatrész kapcsán vissza kellett térnünk a korábbi verziókra.”

Szóval ezeket a faktorokat figyelembe véve a tempótok alapvetően jobb lenne, mint amit a nyers számok mutatnak?

„Nehéz lenne megmondani, hogy mekkora a differencia, ugyanis most egy olyan autóval megyünk, amelyet sosem teszteltünk. Hiszen az új első szárnyat az új padlólemezre optimalizáltuk, de az első szárnyon kívül az autó többi része a régebbi specifikációból van.”

„Ez pedig azt jelenti, hogy az első szárny nem feltétlenül van optimalizálva a kocsi többi részéhez. Tehát mondjuk azt, hogy a különbség még kisebb, mint amekkorának ez alapján lennie kellene.”

Mit vársz a versenytől?

„Semmi extrát. Próbáljuk mindig a maximumot nyújtani, és ha lehetőségünk van valamire, megpróbáljuk kihasználni. De tempóra is szükség van ahhoz, hogy kihasználjuk a lehetőségeinket. A verseny hosszú, de ha nyerünk is pár pozíciót, ezen a pályán könnyű előzni. Tehát jó tempóra van szükség, a mi tempónk viszont gyengébb, mint a többi csapat tempója, szóval nem számítok csodára.” - mondta Kubica, aki végül az utolsó helyen fejezte be a versenyt, míg a csapattársa, Russell 13. lett.