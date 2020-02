Kubica: Megtaláltam egy nagyon kedves barátomat az Alfa Romeoban

A Motorsport.com arról kérdezte Kubicát, milyen érzés befejezni a programját így, hogy az élen zárt.

„Jó, de sokat nem számít. Ami igazán számít, az az autó érzete, és amikor 2-3 másodperccel gyorsabban mész, mint múlt héten, az jól jelzi, hogyan teljesít a kocsi.”

„Arról, hogy az élen zártam… általában hátulról vagyok az első, és keresed a nevem a monitor alján, úgyhogy jó, de nem igazán számít. Sok mindent kipróbáltunk ma, át kell mennünk az adatokon és a visszajelzéseimen, és remélhetőleg még tisztábban látunk majd.”

„Sosem egyszerű az első nap délelőtt menni, amikor alacsony a tapadás, de ma jól éreztem magam a kocsiban, igaz, az már múlthéten is jobb volt, mint azelőtt. Ez normális, amikor ennyi mindent próbálsz ki, és fel kell kicsit gyorsulnod, hogy mindennek átmenj Ausztráliáig, ezért van, hogy több dolgot is kipróbálsz egyszerre.”

„Fontos, hogy mindent letesztelj, és megtartsd azokat, amik jobban működtek, amin még dolgozhatnál, hogy jobb legyen, és remélhetőleg készen állunk majd Melbourne-re.”

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Kubicának elmondták, hogy még sosem ment ilyen gyorsan körbe a pályán, és arról kérdezték, jelent-e ez neki bármilyen személyes elégedettséget.

„Nem igazán. Általában azt gondolják az emberek, hogy minél gyorsabban mész, annál nehezebb. Vitatkoznék azzal, hogy most nehezebb volt 1.17-et futnom, mint 1.19-1.20-at tavaly. Máshogyan nehezebb.”

„De különösen múlt héten, az első körökben szinte lefagytam. Tudtam, milyen vezetni itt, de aztán éreztem azt, hogy több tapadásom van, és mehetnék gyorsabban, és az agyam azt mondta, „Nos, ez eddig nem volt lehetséges.” Úgyhogy eltartott egy pár körig, amíg ki tudtam használni a teljes potenciált.”

„Van egy nagy barát itt a paddockban. Nincs sok barátunk, mert igen kemény sport ez, de van egy nagy barátunk, a leszorítóerő. Amikor egyszer megtaláltad ezt a barátot, nagyon sokat segít.”

Azt is kérdeztük az egyszeres futamgyőztestől, mikor láthatjuk ismét autóban.

„Az attól függ, milyen autóban. Valószínűleg legközelebb másik sorozatban leszek. De ez nem jelent azt, hogy nem leszek elfoglalt. Ez az időszak igencsak intenzív nekem, dolgozok az Alfa Romeonak, és aztán a másik sorozatban is versenyzek idén (DTM).

„Előbb utóbb vezetni fogom ezt a kocsit is, de nem tudom mikor.”

"Összességében ez egy pozitív délelőtt volt. Persze mindig az a fontos, amit éppen a csapat kitűz elénk. Volt ugyan pár problémánk, de a kitűzött cél 90 százalékát teljesítettük. Szóval minden rendben, nagyon jók az érzéseink" - jelentette ki Kubica az Alfa Romeóval végzett gyakorlásról.

"Mi már a múlt héten is elég jók voltunk, és volt néhány rész az autón, amin változtatni kellett, most pedig nagyon kellenek az adatok, hogy ellenőrizzük őket" - jelentette ki a lengyel.

"Ahogy arra számítani lehetett, a körülmények nagyon meghatározóak. Most ezzel megvan a házifeladatunk, hogy megértsük, hogy hogyan fejlődjünk, és remélhetőleg a következő két és fél nap nagyon fontos lesz, ez az utolsó lehetőségünk Ausztrália előtt" - tette hozzá Kubica.

Az idei autók sebessége nagyot javult, ez az érzés Kubicának alapból megvan. "Tudják, a tavalyi autóból beleülni ebbe a mostaniba, már ez is jelentős különbséget jelent. De annak is örülök, hogy amúgy is sikerült előrelépniük. Nagyon sok ember végez nagyon jó munkát most ott" - mondta a veterán versenyző egykori csapatáról, a Williamsről.

"Jó látni a Williamst ismét a versenyben, de a Forma-1-ben semmi sem könnyű. Még ha a Mercedest, a Ferrarit vagy a Red Bullt vezeted, azzal sem egyszerű, mindig adódnak nehézségek, és a te feladatod, hogy a lehető legjobban dolgozz, hogy a maximumot ki tudd kihozni a csomagból" - jelentette ki Kubica.

Robert Kubica szurkolói a célegyenesben Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az elmúlt héttel való összehasonlításról a lengyel ezt nyilatkozta: "Van már valami a zsebünkben, és még több elem érkezik a közeljövőben. Ez optimizmusra ad okot. Több területen is fejlődtünk, ahol a múlt héten még szenvedtünk, és minden pilóta érzése az volt, hogy sikerült előrelépni" - mondta a lengyel az Alfával való tesztelés eredményéről.

"Van még mit optimalizálni, de jó látni, hogy a csapat milyen gyorsan reagált, és hogy azonnal hitelt adtak a szavainknak. Szóval még remélhetőleg várható további fejlődés, mert több teljesítményre lenne szükségünk. És még jönnek is új elemek az autóra, vagyis ahogy szokott, a téli teszt elég aktív és elfoglalt" - mondta Kubica.

Közelről az Alfa Romeo új festése a Forma-1-ben. Az autót, amit Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi mellett Robert Kubica, a csapat harmadik pilótája is pályára vihet.