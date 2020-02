Kubica már szerdán tesztelheti az új Alfa Romeót az F1-es teszten

Az Alfa Romeo tavaly egy igen nehéz évet zárt, és csak a Williamst, valamint a Haast tudták megelőzni, hiába a nagyobb költségvetés, valamint a Ferrari komoly technikai támogatása. Sokan a 4. helyre várták őket, de ettől nagyon messze voltak.

Emiatt az idei évre a csapat egy új konstrukciót álmodott, meg, miközben megtartotta a párosát. Kimi Räikkönen maradása nem volt kérdés, mivel a finnek egyrészt érvényes szerződése volt a szezonra, másrészt jó teljesítményt nyújtott.

Antonio Giovinazzi helyzete bonyolultabb volt. Az olasz eleinte nagyon sokat küszködött, de végül meggyőzte a vezetőséget. Nyilvánvalóan az is segített számára, hogy a Ferrari juniorja, és az olaszoknak az Alfa Romeón keresztül komoly ráhatásuk van a projektre.

Robert Kubicánál talán senki sem küszködött jobban a nagyon lassú Williams volánja mögött. A lengyel visszatérésre rövidre sikeredett, és mindössze 1 pontot szerzett, azt is a kaotikus Német Nagydíjon az Alfa Romeók büntetésével.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing Fotó készítője: Davide Cavazza

Robert Kubica, aki az összes időmérőn kikapott az újonc csapattársától, George Russelltől, úgy döntött, hogy továbbáll. A helyét Nicholas Latifi vette át, aki az első F1-es idényére készül, így a csapatnak két kevés tapasztalattal rendelkező versenyzője van az új szezonra.

Kubicát a Raicng Point és a Haas is akarta a fejlesztői képessége miatt, de végül az Alfa Romeo lett a befutó. Nyilván a mögötte álló Orlen is szerepet játszott abban, hogy több csapat is érősen érdeklődjön iránta a Forma-1-ben.

Kubica és a szponzor egy csomagként érkezett meg a csapathoz. A lengyel olajvállalat sok pénzt fizetett ezért, és az Alfa Romeo névadó támogatója lett. A cég hangsúlyozta, komolyan számolnak a projekttel.

Közben az Alfa Romeo megerősítette, Kubica már szerdán, az első tesztnapon pályára fog gurulni. A nap első felében kap lehetőséget, majd Giovinazzi veszi át az irányítást. Csütörtökön végig Räikkönen tesztelhet, addig a péntek teljes egészében az olaszé.

A C39-et már láthattuk a pályán egy álcafestéssel Fioranóban. A végleges festés leleplezése szerdán lesz esedékes, közvetlen a zöld jelzés előtt. Kubica az F1-es programja mellett a DTM-ben fog versenyezni a privát Art Grand Prix színeiben az Orlen támogatásával.

Kimi Räikkönen és az Alfa Romeo pályára vitték a 2020-as évre tervezett, Ferrari motorral hajtott C39-es névre keresztelt autót Fioranóban.