Kubica már nagyon várja 2021-et, ami számára is több esélyt jelenthetne

Robert Kubica jövője még mindig nem tisztázott, de úgy tűnik, hogy csak egy riválisa van az ülésre, az F2-es bajnokaspiráns Nicholas Latifi, aki a belga esemény pénteki napján is vezethette a Williams autóját. A lengyel sok kritikát kap, és egyre többen veszik biztosra a távozását, de a vezetőség nem zárta ki a versenyző maradását.

Kubica szombati időmérője nagyon rövid ideig tartott, mert a Mercedes motorja elszállt a gépében, méghozzá igencsak látványos módon, amiről alább egy képgalériát is megnézhettek. A Williams pilótája nem túl bizakodó, már csak amiatt sem, hogy nem várható eső a versenyen.

„Túl sokat nem mondhatok az időmérő edzésemről, mert mint láthatták, az a szokásosnál is rövidebb ideig tartott. Sajnos a motorral volt valami, ami megakadályozott abban, hogy teljesítsem a Q1-es programomat, ami mindig sajnálatos. Nem sokat tudok hozzáfűzni ehhez, mert mindenki láthatta, hogy mi történt.”

Egyelőre nem tudni, hogy Kubica visszaáll a régi motorra, vagy egy újat kap a továbbfejlesztett változatból: „Nem tudom, még vizsgáljuk, hogy mi a legjobb megoldás számunkra. Igen, azt hiszem, reálisan visszatérünk arra a motorra, amit korábban használtam.”

„Ahogyan az várható volt, itt Spában is látható problémáink vannak a sebességgel. Az egyenesekben gyorsnak kell lennünk, de így a kanyarokban lassúak vagyunk. Ez a mi esetünkben különösen így van, és sokat is kapunk emiatt a többiektől. Szóval folyamatosan időt veszítünk, ami több, mint más pályákon az egyenesekben.”

Slider Lista Robert Kubica, Williams FW42, parks up with technical issues and a large plume of smoke 1 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams FW42, parks up with technical issues and a large plume of smoke 2 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams FW42, parks up with technical issues and a large plume of smoke 3 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams FW42, parks up with technical issues and a large plume of smoke 4 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams Racing, stops in qualifying with a smoking and flaming engine 5 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams Racing, stops in qualifying with a smoking and flaming engine 6 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams Racing FW42, stops with a smoking and flaming engine 7 / 16 Fotót készítette: Zak Mauger / LAT Images Robert Kubica, Williams Racing FW42, helps a marshal extinguish the fire 8 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams Racing FW42, helps a marshal extinguish the fire 9 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams Racing FW42, helps a marshal extinguish the fire 10 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams Racing FW42, helps a marshal extinguish the fire 11 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams FW42 12 / 16 Fotót készítette: Glenn Dunbar / LAT Images Robert Kubica, Williams FW42, stops with an engine problem 13 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images Robert Kubica, Williams FW42, stops with an engine problem 14 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images The Robert Kubica Williams FW42 is returned to the pit lane on a truck 15 / 16 Fotót készítette: Steven Tee / LAT Images Robert Kubica, Williams FW42, waves after stopping in qualifying 16 / 16 Fotót készítette: Jerry Andre / Sutton Images

„Meglátjuk, hogy mit hoz a futam, de a korlátaink nyilvánvalóak, ahogy eddig is. Természetesen mindig vannak lehetőségek, és azokat igyekszünk kihasználni, de egy normál futamon nem tudunk mit tenni, és tudjuk, hogy mi lesz. Ebből a szempontból nincs sok értelme sokat remélni. Ezzel együtt bízom benne, hogy a 2021-es szabályváltozások ezen is változtatni fognak, hogy könnyebben tudjuk követni egymást. Ez most minket még rosszabbul érint az autónk miatt. Azt hiszem, ebből mindenki profitálhatna.”

„A versenyzők egy szorosabb csatát vívhatnának a pályán, ami a nézők számára is jó. Jobb versenyeink lehetnének, de a jelenlegi autókkal nagyon nehéz követni egymást. És ez nemcsak magára a versenyzőkre igaz, hanem a gumikra is, mert többet csúszkálunk, amivel energiát veszítünk a másikkal szemben. Következésképpen a gumik többet csúszkálnak. Ez még nagyobb hőmérsékletet generál a gumin, amivel csökken a tapadás. Bizakodó vagyok, mert mióta az F1-ben vagyok, minden változtatással jobb lett a show.”

