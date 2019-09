Kubica elismeri, lehetséges, hogy el kell hagynia az F1-et

Robert Kubica a súlyos balesete után hatalmas utat tett meg, hogy újra F1-es autót vezessen/teszteljen, majd megkapja a lehetőséget arra, hogy sok év kihagyást követően ott legyen a rajtrácson. Ezt végül meg is csinálta, de a Williams autója messze a leggyengébb, valamint az újonc George Russell gyakorlatilag esélyt sem ad a társának.

Kubica a Szingapúri Nagydíj csütörtöki napján jelentette be, hogy az év végén elhagyja a Williamst, így nagy valószínűséggel a Forma-1-ből is távozik. A DTM-ben az Audinál és a BMW-nél is lehet lehetősége, akárcsak a Ferrarinál szimulátoros tesztpilótaként, de az olaszok GT-programjában is szerepet vállalhat.

„Sok éven át voltam távol, de soha nem adtam fel és egy ajtót sem csuktam be, hogy visszatérjek a Forma-1-be. Mindig is nagyon tiszteltem ezt a sportot, ahol a leggyorsabb autók és a legjobb versenyzők versenyeznek. Másrészt az F1 technikailag megváltozott a szabályaival, és ezek a pilóták megközelítését is megváltoztatják. A versenyek nagyjából ugyanazok maradtak, kiaknázva az autó és a versenyző maximális potenciálját, de a vezetés módja teljesen más lett.” - nyilatkozta Kubica a spanyol AS kérdésére.

„Ez egy nehéz év, pilótaként és a csapat számára sem könnyű. Nem vagyunk ott, ahol lenni akartunk, de tekintve azt, hogy honnan jöttem vissza és mi történt az életemben, köszönetet kell mondanom azért, hogy újra a Forma-1-ben lehetek, mert személyes szinten nagy célokat értem el. Nyilvánvaló, hogy az eredmények nem azok, amiket keresünk, de ez egy nagyon hosszú út volt és nagy személyes siker, hogy visszatérhettem.”

„Fizikai szempontból is nagyon keményen dolgozom. Nagyon nagy tisztelettel vagyok a Forma-1 felé és tudom, hogy mit jelent versenyzőnek lenni, ami nemcsak a vezetésre értendő. Sok szempontból topon kell lenned. Nagyon jó munkát végeztem a fizikai felkészülés során, és a nehézségek, amiken átestem, segítettek, valamint megtanultam legyőzni a korlátaimat és együtt élni velük.”

„Soha nem gondolok a sport kockázataira, amikor autóba ülök, mert máskülönben nem csinálnám. Bármelyik pilóta tisztában van a veszéllyel, de nem gondolunk erre. A karrier a szenvedélyem, és ez az, amit gyerekkorom óta csinálok. Ez az életem. Tudom, hogy vannak bizonyos kockázatok, és Spában sajnos láthattuk ennek a legrosszabb változatát, de ez a játéka része. Sajnos. Az FIA nagyszerű munkát végzett az elmúlt két évtizedben az autó és a pálya biztonságának javítása érdekében. Ez annyira jól sikerült, hogy néha elfelejtjük ezeket a kockázatokat, de valahogy ki kell iktatnod őket a fejedből, nem gondolkodhatsz rajtuk.”

„A terv most az, hogy a jövőben megkeressem a legjobb lehetőséget számomra, mely egyúttal szórakozást is jelent. Az F1 a legnagyobb kategória és mindig is az lenne a célom, hogy itt maradjak, de ha nincs más lehetőség, akkor valahol máshol fogok lenni. Vannak pillanatok a döntések meghozatalakor és a lehetőségeid felmérésekor, de több időre van szükségem, hogy ezeket megismerjem és előre lépjek.”

