Kubica elajándékozta a serlegeit, és Hamiltont tartja a legerősebb csapattársának

Robert Kubica 2006-ban, a Magyar Nagydíjon mutatkozhatott be a Forma-1-ben, miután a BMW Sauber szerződést bontott a kanadai világbajnokkal, Jacques Villenevue-vel, első versenyén a 7. helyen végzett.

A 2006-os Olasz Nagydíjon a 6. helyről rajtolt. A futamot Michael Schumacher nyerte, aki a rajt után megelőzte a pole-pozícióból rajtoló Kimi Raikkonent. A hátulról rajtoló Fernando Alonso már dobogós helyen autózott, amikor motorhiba miatt megállt alatta az autó, amit a mögötte érkező Felipe Massa nem tudott kikerülni, és összekoccantak. A 3. helyet Kubica örökölte meg, akinek ez volt a 3. futama a Forma-1-ben.

Podium: race winner Michael Schumacher with Kimi Raikkonen and Robert Kubica

Az Eleven sports interjúja során a nézők is kérdezhettek Kubicától, a Powrotroberta.pl pedig összegyűjtötte Kubica legjobb válaszait.

Ki volt a legjobb csapattársad?

„Lewis, akivel mindössze egy versenyig voltunk csapattársak, a 2004-ben a Formula-3 makaói futamán. Ő volt a legerősebb csapattársam.”

Az egyik néző a 2010-es Ausztrál Nagydíjról kérdezte Kubicát, ahol egy váratlan második helyet szerzett a lengyel pilóta.

„2010 Ausztrália egy fontos pillanat a karrieremben és az életemben. Csapatváltás után mindig fontosak az első versenyek. A 2. hely után jó hangulat volt a csapatban. Két komoly megbeszélésünk is volt a hétvégén, az egyik az autó fejlesztése kapcsán, a másik az F-csatorna bevezetése miatt.”

Robert Kubica, Renault F1 Team Fotó készítője: XPB Images

„Nagyon kemény megbeszélés volt, szavak tekintetében is, de a verseny szempontjából jók voltak azok a folyamatok, amik a csapaton belül történtek. Néha muszáj erélyesnek lenni, hogy működjenek a dolgok. Nem csak egy egyszerű kirándulást tettünk Ausztráliába, jobban akartunk teljesíteni, mint előtte.”

Az egyik kérdés felvetette azt a nagyon valóságos problémát, hogy a halasztások miatt ütközhet a DTM és a Forma-1 naptára.

„A naptáram eddig is kihívást jelentett, de most még nehezebb lehet majd. Már engem is megijeszt kicsit. A DTM és az F1 is el fog indulni, és mindkét sorozat minél több versenyt akar majd tartani, és én nem tudok ott lenni majd egyszerre két helyszínen. Nem lesz egyszerű mindkét programot maximálisan teljesítni. Ma azonban még nehéz részletekről beszélni.”

Kubica beszélt a serlegeiről is.

„Több, mint 150 serlegem volt gokartozásból és a többi sorozatból, és egyszerűen nem fértek el a házban. Odaajándékoztam a szerelőknek őket. Kár, hogy nincs nálam a 2008-as Kanadai Nagydíjért kapott serlegem se. De tisztán emlékszek az első kupámra is. Egy szlalom gokartverseny volt Németországban, ahol minél gyorsabban kellett menni a kitűzött oszlopok között, anélkül, hogy felborítanád őket. Ott nyertem karrierem első trófeáját.

