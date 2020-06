Kubica csak nevet azon, hogy korábban azt gondolta, milyen sűrű lesz a naptára

Robert Kubica 2019-ben tért vissza a Forma-1-be, a horrorbalesete után szinte csodával határos módon, azonban 1 év után távoznia kellett a Williamstől. 2020-ban a DTM-ben az ART csapatnál fog versenyezni egy BMW-vel.

A lengyel emellett az F1-ben is maradt, és az Alfa Romeo tesztpilótája lett, szponzora, az Orlen pedig az Alfa Romeo főszponzora. Kubica már februárban, a barcelonai teszteken is autóba ülhetett, és az egyik tesztnapot meg is nyerte a leglágyabb gumikkal.

A DTM, és az F1 közötti egyensúlyozás nagy kihívás elé állította volna Kubicát, azonban a koronavírus-járvány miatt eddig egyik sorozat sem kezdődhetett el.

„Ez az év nehéznek ígérkezett, mert két szerepet is vállaltam. Volt olyan, amikor csak néztem a naptáramat, és azt mondtam, ez nem fog menni, ez túl sok. Hónapok voltak benne, amikor nem tudtam volna hazajönni 2 napra sem” – nyilatkozta Kubica a GP Racing-nek.

„Volt benne olyan, hogy 11 versenyhétvégén lettem volna sorozatban, majd 1 hét szünet, és ismét 4-5 versenyhétvége egymás után. Ehhez képest most csak nevetek, hogy ezt gondoltam soknak, miközben itthon ülünk a kijárási korlátozások alatt. Kicsit olyan ez, mint amikor télen panaszkodsz, hogy hideg van, de aztán nyáron meg azért, hogy túl meleg van.”

„Az igazság az, hogy mindenki csak vissza akar térni a versenyzéshez, és remélhetőleg hamarosan eljön ez a pillanat. Nekünk is alkalmazkodnunk kell a helyzethez, ami bár javul, nem egy nap alatt tudunk visszatérni ahhoz az élethez, ami pár hónappal ezelőtt még megvolt.”

Kubica múlthéten a DTM nürburgringi tesztjén ülhetett ismét versenyautóba, a DTM szezonnyitója augusztus 1-én lesz Spaban. A 9 fordulós versenynaptárnak sajnos nem lett részese a Hungaroring.

Robert Kubica, Orlen Team ART, BMW M4 DTM Fotó készítője: ITR eV

Az F1 majdnem egy hónappal korábban, július 5-én kezdődik, azonban a potenciális fertőzések miatt a tartalékpilótát szerepe nagyobb lehet a következő hónapokban, mint az korábban volt. Kubica naptárában már 3 ütközés biztosan van, ezért kérdéses még, hogyan oldja meg a lengyel az átfedéseket.

Azt Kubica is elfogadja, hogy a versenyzés mellett az elsődleges cél továbbra is az emberek egészségének megőrzése, és a fertőzésveszély csökkentése.

„Nem vállalhatunk nagy kockázatokat, mert láthattuk, mennyire komolyra tud fordulni a helyzet. Egy erős, és láthatatlan ellenség ellen játszunk. Nem lehet tudni, mit hoz az elkövetkező pár hét.”

Ajánlott videó: