Kubica büszke rá, hogy Lengyelországban tartják a C41 bemutatóját

Robert Kubica a horrorisztikus sérülése után hosszú évekkel később tért vissza a Forma-1-be, ahol a Williams színeiben versenyzett. A lengyel a sérült keze ellenére nem vallott szégyent, habár csapattársát, George Russellt nem tudta megközelíteni.

Kubica idén az Alfa Romeo harmadik számú versenyzőjeként áll készen a Forma-1-re. Az idei szezon a koronavírus miatt várhatóan továbbra is nézők nélkül kerül megrendezésre, Kubica azonban érzi a lengyel szurkolók elképesztő támogatását.

„Egy dolog biztos: hiányoztak a szurkolók tavalyról, és ez mindenképpen hiányzik nemcsak a Forma-1-ből, de a motorsportok világából általánosságban. Nekem mint pilótának a rajongók fontosak, és a Forma-1 nem ugyanaz nélkülük.”

„Egy napon remélem újra köszönthetjük őket. Mindig nagyszerű látni, hogy még ha nem is engednek be nézőket, vannak lengyel zászlók a lelátón. Elképesztő látni, hogy a lengyel szurkolók megtalálják a módját, hogy a támogatásukat megmutassák nekem, még úgy is, hogy nem engedték be őket, ki tudták tenni a zászlókat.”

„Mindig is nagy szenvedély volt itt a motorsportok iránt, de emellett az Orlen nagyszerű munkát végez, és hazánk története során először tarthat csapatbemutatót itt, szóval úgy gondolom, hogy ez egy nagyon speciális esemény” – fejtette ki Kubica a véleményét arról, hogy a C41-es bemutatóját Lengyelországba szervezték.

