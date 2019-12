Kubica bízik, de már nem remél

Robert Kubica visszatérésétől sokan vártak sokat, a lengyel súlyos kézsérülése miatt hosszú éveket hagyott ki a Forma-1-ben, de idén a Williams esélyt adott neki. Persze ez az esély maximum a visszatérésre volt elég, a britek autója nagyon nem volt versenyképes.

Kubica ráadásul házon belül is kikapott, bár a csapat egyetlen pontját 2019-ben ő szerezte, de csapattársa, George Russell az összes kvalifikáción felülmúlta. A lengyellel végül nem is hosszabbított a Williams, így ismét távozásra kényszerül.

A rajtrácson ugyan nem lesz helye jövőre, de lehet, hogy nem kell elszakadjon a sportágtól, ugyanis a Haas és a Racing Point is szimulátorversenyzőt keres, és emellett a DTM is szóba került vele kapcsolatban. Kubica a héten szerepelt is DTM-teszten, és nagyon elégedett volt.

Még több F1 hír: Kubica nagyon elégedett a DTM-es tesztjével

"Soha nem lehet tudni. Természetesen, ha nem tudok folyamatosan a paddockban lenni, akkor nehéz lesz ismét ülést szerezni. De ha maradok a közelben, akkor bármi megtörténhet" - mondta bizakodóan Kubica, aki aztán reálisan is értékelte a helyzetét.

"Próbálok a földön maradni, és reálisan nézve, sokkal nagyobb az esély arra, hogy ez volt az utolsó F1-es versenyem, mint hogy újra versenyzek. Ez a reális áttekintése a helyzetnek" - mondta a lengyel.

Kubica szerint már a sérülés idején megértette, hogy nem lesz könnyű a Forma-1-ben a számára, legalábbis nem elsősorban csak rajta múlik a szereplése. "Nincs befolyásom erre a dologra, lehet, hogy visszatérhetek, lehet, hogy nem" - mondta.

"Még amikor látszólag minden irányítás alatt van az életben, akkor sem lehet tudni, márpedig nekem szerződésem volt a sportágban, de a baleset miatt majdnem az életemet is elvesztettem" - jelentette ki Kubica. "Remélhetőleg azonban ez most más lesz."

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.