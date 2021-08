Kubica: Az F1-et Le Mans-nal összehasonlítani olyan, mint egy sprintert egy maratonistával

Kubica a belga Team WRT színeiben veti majd bele magát a kalandba az LMP2-es kategóriában. Az utóbbi időben egyre több sportautós versenyen vesz részt, hiszen az F1-es visszatérés már nem valószínű az ő esetében, miután 2019 végén távozott a Williamstől.

Egy szezont eltöltött a DTM-ben is, utána pedig a WRT-hez került, és az Európai Le Mans-szériában vitézkedik azóta. Most azonban lehetősége nyílik végre belekóstolni a 24 órás futamba is, amit már nagyon várt.

A lengyel a MotorsportWeeknek nyilatkozott a vasárnapi tesztnap során, és elmondta, hogy a megbízhatósági viadalok teljesen más világot képviselnek a Grand Prix-versenyzéshez képest. „Itt minden más. Olyan, mintha a sprintfutókat hasonlítanánk össze a maratont futókkal.”

„Ők nem is néznek ki egyformán, mert ha sprinter vagy akkor úgymond teljesen másfajta testfelépítésre van szükséged. Lényegében ugyanaz a sport, de mégis teljesen eltérő, másfajta megközelítésre van szükség. Amikor te vezeted az autót, persze mindent ki akarsz hozni belőle, de nem vállalhatsz túl sok rizikót sem.”

„Mindenre gondolnod kell, sok dolog történhet meg, és meg is fog történni a futam alatt. Ezzel persze mindenki tisztában van, de összességében tehát jóval több a különbség, mint a hasonlóság a két szakág esetében” – magyarázta Kubica.

Mivel nem sok ehhez hasonló versenyen indult eddig, az egyszeres F1-es futamgyőztes reálisan szemléli az esélyeit, és nem tűz ki óriási célokat maga elé. „Elsődlegesen be szeretném fejezni a versenyt. Mindezt pedig komoly problémák nélkül akarjuk megtenni.”

„Hiányzik a tapasztalat. Viszonylag fiatalok is vagyunk, én is annak számítok a hosszútávú megmérettetéseken. Idén indultam a Daytonai 24 óráson, de másfél óra után fel kellett adnunk, szóval még sosem tapasztaltam meg egy teljes hétvégét.”

Kubica egyébként F1-es karrierje során sosem gondolt igazán ehhez hasonló lehetőségre, mióta azonban csak az Alfa Romeónál tölt be teszt és tartalékos szerepet, jobban megnyíltak előtte az utak, és ő is komolyabban kezdte venni a dolgokat.

„Mindig is nagyon tiszteltem ezt az eseményt, de amikor sprintfutamokon veszel részt, vagy az F1-ben vagy, nem Le Mans lesz az elsődleges célod. A Forma–1 után ez azonba egyfajta normális átállásnak mondható.”

