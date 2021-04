Kubica: az F1-es pálya a Nürburgring „legunalmasabb része”

Kubica idén az F1-es kötelezettségei mellett az Európai Le Mans-szériában, valamint a nürburgringi hosszútávú bajnokságban is részt vesz, ahol GT3-as autókkal versenyez.

Ugyan eleinte nem várt sokat ezektől az autóktól, miután néhány kört megtett a legendás német helyszínen, rájött, hogy ez az egyik olyan dolog, ami annyira élvezetes tud lenni, mint az F1.

„Miután már vezettél a Forma–1-ben, nem igazán van olyan kategória, amely ugyanakkora élvezetet és szórakozást nyújthatna. Tavaly, amikor itt voltam a DTM mezőnyével, a hétvége során mentem pár kört egy utcai autóval a Nordschleifén. Végül érdekesebbnek tűnt az egész, mint eleinte gondoltam” – mondta a lengyel az Auto Motor und Sportnak.

„Akarok menni pár versenyt idén, főleg az élvezet kedvéért, a tapasztalatszerzés miatt, és látni akarom, hogyan teljesítek. Ha a dolgok pedig jól mennek, akkor a célom persze az lesz, hogy a legmagasabb kategóriában dobogóra állhassak a 24 órás futamon.”

Erre azonban még talán várnia kell, mivel a többi elfoglaltsága miatt elég kevés esély mutatkozik arra, hogy elindulhat a Nürburgringi 24 órás viadalon. „Ha egy adott ponton lenne rá lehetőségem, akkor jó lenne ott lenni.”

A Nürburgringet a világ egyik legjobb és legnagyobb kihívást jelentő pályájának tartják, és sokan szeretnék még mindig azt, ha a hagyományos vonalvezetésen menne az F1 mezőnye is. Kubica szerint nagyon is élvezetes rajta menni, még lassabb autókkal is, és véleménye szerint az F1-es pálya a legunalmasabb rész.

„Ha egy utcai autóval kéne menjek Barcelonában, azt nem szeretném. Ez a helyszín viszont valahogy visszavisz téged a régi időkbe. Én ráadásul mindig is szerettem az utcai pályákat. Ez ugyan nem az, de a megközelítés nagyon hasonló.”

„Minden egyes hibáért komoly árat lehet fizetni. A legjobb részét nem tudom megnevezni, de a legrosszabbat igen: az a Grand Prix-pálya” – zárta gondolatát a lengyel pilóta.

