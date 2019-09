Kubica a visszatérése óta most először volt igazán agresszív? (videó)

A lengyel visszatérése minden bizonnyal igen rövidre sikeredett a Forma-1-ben, hiszen nemrég bejelentette, hogy az év végén elhagyja a Williamst, és ezzel minden bizonnyal örökre elveszíti a helyét a rajtrácson, bár a Haas F1 Team munkát kínált neki és tesztpilótaként több lehetőséget is kaphatna az első szabadedzéseken, valamint a teszteken.

Robert Kubica egyelőre nem jelentette be, hogy hol folytatja tovább, de a jelek arra utalnak, hogy a DTM lesz számára a következő állomás, ahol akár a bajnoki címért is mehetne. Az Audi és a BMW is autót biztosíthat számára, így a tapasztalt pilóta biztosan nem vonul vissza. A DTM mellett még más opciói is lehetnek, de az IndyCar kizárt.

Kubica a szingapúri időmérőn is kikapott az újonc csapattársától, George Russelltől, mint eddig az összes szombati napon, ami egy igen komoly negatív rekord számára. A versenyen azonban volt néhány jelenete az ellenfelei ellen. Robert agresszív védekezése talán a távozásának is szólt, mivel eddig nemigen ment bele az ehhez hasonló párbajokba. Igaz, nem is volt belőlük sok a Williams nagyon lassú tempója miatt.