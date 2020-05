Kubica a téli tesztek után újra F1-es ülésre vágyik

Robert Kubica egyik kötelezettsége ebben az évben a DTM-es szereplése lett volna az Alfa Romeo tartalékpilótai szerepe mellett, és a TVP Sport kérdése elmondta, mi a helyzet ezzel kapcsolatosan.

„A csapat versenyzőként támaszkodik rám, de nem lehet azt mondani, hogy én lennék a főnök. A szituáció nehéz és bonyolult, mivel sosem indultam még a sorozatban, és egyelőre tesztelni sem volt lehetőségünk.”

„A csapat pedig annak ellenére, hogy már pár évet szerepelt a sorozatban, szükségük volt versenyzőkre. Remélem, hogy sikerül behoznunk az elvesztett heteket, viszont reálisan kell tekintenünk a szituációra, és magabiztosnak kell lennünk azt illetően, hogy normálisan visszatérhetünk.”

„Ezt a bajnokságot valószínűleg könnyebb lesz megrendezni, mint a Forma-1-et. Remélem, hogy előbb vagy utóbb Forma-1-es autót és DTM-es autót is vezethetek majd.”

Kubicától azt is megkérdezték, hogy szerinte zárt kapuk mögött is megrendezésre kerülhet-e a DTM szezonja.

„Természetesen nagyon szeretnék vezetni, de a DTM számára nagyon fontosak a szurkolók. És az is fontos ugyanakkor, hogy a DTM egy nagyon nyitott a szurkolók felé. Azok közül, aki jegyet vesz, mindenki bemehet a paddockba. A Forma-1-ben ehhez képest média-belépőre vagy különleges meghívásra van szükséged ahhoz, hogy beléphess a paddockba.”

„A DTM-et nagyon nehéz elképzelni szurkolók nélkül. Szervezetileg az autóversenyzés sokkal drágább, mint például egy focimeccs. Rengeteg munkás dolgozik az ilyen versenyeken, és a szervezők is a szurkolók hatására változtatnak dolgokon.”

„Ez egy nagyon nehéz szituáció a versenyzők, a csapatok és a szervezők szempontjából is, és senki nem tudja, hogy mikor kerülhetnek megrendezésre a versenyek, viszont mindenki a tőle telhető legjobbat nyújtja ennek érdekében. Türelmesnek kell lenned, és meg kell bíznod azokban, akik döntenek erről.”

A lengyel versenyzőtől azt is megkérdezték, hogy hatással lehet-e a Forma-1-re a koronavírus okozta várható gazdasági visszaesés – az F1-ben pedig óriási jelentősége van a szponzoroknak.

„Naivnak kell lenned ahhoz, hogy azt hidd, a Forma-1 nem fog változni. Ugyanakkor remélem, hogy a Forma-1 továbbra is vonzó marad a szponzorok és a többiek számára. Lengyelként remélem, hogy a PKN Orlen, ahogy azt be is jelentette, továbbra is támogatni fogja az Orlen Team sportolóit.”

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Remélem, hogy továbbra is lehetőségünk lesz Lengyelországot képviselni a Forma-1-ben – én versenyzőként, az Orlen pedig a legnagyobb lengyel cégként. Viszont ez a specifikus helyzettől fog függeni. Most olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy pillanatnyilag túl nehéz lenne részletekről vagy félelmekről beszélni, ugyanis túl keveset tudunk erről. Az bizonyos, hogy szignifikánsak lesznek a körülmények.” – magyarázta Kubica.

Kubica szerint több különböző forgatókönyv is elképzelhető, többek között a teljes szezon és a 2020-ra érvényes szerződések elhalasztása is.

„Van esély erre. Ez a különböző elképzelésektől és a különböző ötletektől fog függeni, mivel nem gondolom, hogy mindenki ugyanúgy fog reagálni a történtekre. Azt gondolom, minden csapat a legjobbat akarja majd a saját csapatának. Senki sem tudja, hogy ez a helyzet hogyan fogja befolyásolni a Forma-1-et vagy a mindennapi életünket.”

„Minden lehetséges, de versenyzőként inkább lennék ott a rajtrácson, mint a tartalékpilóták között. Az évek repülnek, és Barcelona után újra elkezdtem vágyakozni a Forma-1 iránt, hiába halványult bennem ez az álom tavaly. A koronavírus-helyzet az egyik legrosszabb pillanatban történt.”

„Most szeretném megmutatni, hogy mire vagyok képes, mert tavaly az imidzsem megsérült, és láttam Barcelonában, hogy a mostani szituáció teljesen más. Tavaly fáradt voltam, most viszont végre úgy éreztem, hogy valóban egy Forma-1-es autót vezetek.” – zárta az egyszeres futamgyőztes.

