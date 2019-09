Kubica a DTM-ben versenyezhet tovább?

A Német Túraautó Bajnokság (DTM) Gerhard Berger irányítása alatt egyre érdekesebb lehetőségek után néz, kezdve azzal, hogy jövőre már Monzában is rajthoz fog állni a mezőny, valamint hamarosan Jenson Button, 2009 Forma-1 bajnoka is vendégszerepelni fog a Hondával az évadzárón, ami még nagyobb tömeget vonzhat Hockenheimben.

Dieter Gass, az Audi Motorsport főnöke közben megerősítette, hogy megbeszéléseket folytatott Robert Kubica menedzsmentjével, miután a lengyel jövője erősen ingatag lábakon áll a Forma-1-ben. Kubica idén térhetett vissza egy nagyon hosszú kihagyás után, de a mezőny leggyengébb autóját vezeti a Williamsnél, ahol George Russell, a brit újonc rendre egyértelműen felülmúlja őt, és a pletykák szerint Nicholas Latifi fog érkezni a helyére.

Kubica számára nem teljesen ismeretlen a DTM, mivel 2013 januárjában már tesztelhetett a Mercedesszel, mely után a gyártó azt mondta, hogy később megfontolná a pilóta alkalmazását, aki remek munkát végzett. Robert keze azóta erősebb és hatékonyabb lett. Gass egy érdekes lehetőségként beszélt Kubica esetleges alkalmazásáról az Audinál.

„Kubica nyilvánvalóan egy érdekes versenyző számunkra, és általánosságban a DTM-nek is. Kicsit korai lenne túl sokat kommentálni a versenyzői helyzet részleteit a gyári pilótáink kapcsán, de ha visszatekintünk, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon erős és kiegyensúlyozott felállásunk volt.”

Andrea Dovizioso, Audi RS 5 DTM Fotó készítője: Audi Communications Motorsport

„Minden versenyző képes volt dobogóra állni, vagy nagy pontokat szerezni, szóval nem könnyű, ha úgy döntünk, hogy az egyikőjükkel befejezzük. Személy szerint én nem beszéltem Kubicával, de a menedzsmentjével igen. Láthatjuk, hogy egyre növekszik az érdeklődés a DTM iránt, még azokban a kategóriákban is, melyek állítólag a DTM felett vannak és azt hiszem, ez egy nagyon jó jel.”

Kubica helyzete nem könnyű, mivel Rene Rast, Nico Muller, Jamie Green, Loic Duval, Robin Frijns és Mike Rockenfeller igen erős nevek az Audinál. Emellett Pietro Fittipaldi is ott van, akárcsak a WRT audis Jonathan Aberdein. Gass Jonathant is akarja, így most megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy lesz-e helyük egy másik pilóta számára.

Kubica kapcsolata még mindig szoros a BMW-vel, miután 4 évig dolgoztak együtt az F1-ben és 2008-ban nyertek Kanadában. Jens Marquardt, a BMW Motorsport főnöke a lapunk kérdésére azt mondta, az olyan emberek, mint Robert, nyilvánvalóan fontosak a BMW történelme szempontjából és ezekkel a pilótákkal időről időre kapcsolatba lépnek az évek során, de mindezt normálisnak tartja a szakember a lehetőségek ellenőrzése miatt. „Ugyanakkor nem mindig arról beszélünk, hogy a következő évben nálunk versenyezhetnének.”

Az R-Motorsport Aston Martin főnöke, Florian Kamelger pedig úgy fogalmazott, nem beszélt Kubicával és a menedzsmentjével sem, valamint nincs szó egy esetleges érdeklődésről a részükről a DTM kapcsán. Mindhárom gyártó az aktuális szezon végén dönt a felállásáról.

