Kritika Verstappen felé: hiányzik belőle a tűz és a küzdeni akarás

Verstappen minden bizonnyal a hetedik pozícióban fejezte volna be a versenyt, ha nincsen csapattársa és Carlos Sainz nagy balesete, ez pedig a 2022-es Szingapúri Nagydíj óta a legrosszabb eredménye lett volna egy olyan versenyen, ahol célba ért.

Bakuban egyértelmű volt, hogy Verstappennek nem megy annyira, hiszen Sergio Perez 33 futam után le tudta őt győzni az időmérőn, majd pedig a futamon is sokkal jobb teljesítményt nyújtott nála.

A háromszoros bajnok a kvalifikáció előtt eszközölt beállításváltoztatásokra vezette vissza hétvégi gondjait, mivel saját elmondása szerint rossz irányba mentek el, és a parc fermé-szabályok miatt már nem lehetett mit tenni. A versenyen számos problémára panaszkodott csapatának, hiszen az autója pattogott, gondok voltak a fékekkel és a hátsó tapadás sem volt az igazi.

Mindezektől függetlenül Jacques Villeneuve úgy látja, hogy Verstappen mintha kezdene veszíteni a harapósságából a Red Bull nehézségei közepette, ami talán azt jelzi, hogy a problémák kezdenek a fejére nőni.

„Max az utóbbi pár versenyen nagyon egykedvűnek hangzott, mintha nem is lenne benne tűz a futamokon. Hiányzik belőle a küzdeni akarás. A rádióban is alig halljuk őt, szóval valami megváltozott. Mintha elfogadta volna, hogy már nem nyert egy ideje, és tudja, hogy az autó nem úgy megy, ahogy ő szeretné. Most a csapattársa is sokkal gyorsabb volt nála. Ez nagyon furcsa szituáció” – vélekedett a kanadai a Sky F1 műsorában.

A német sajtóban eközben újabb vad pletyka kapott szárnyra Verstappen jövőjét illetően.