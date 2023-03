Kracket tényleg „megkísértette” Vettel visszatérésének gondolata

Krack még Bahrein előtt arról beszélt, hogy kapcsolatban állt a négyszeres világbajnokkal, bár azt egyértelműen nem erősítette meg, hogy beszéltek-e egymással egy lehetséges bevetésről. Most azonban az F1 Nation podcastben a csapatvezető már beismerte, hogy tényleg megfordult benne ez a lehetőség, de tiszteletben akarta tartani Vettel kívánságát.

„Tényleg megkísértett, 100 százalékig. Végül azonban nem kerítettünk rá sort, mert nagyon tiszteljük Sebastiant, és a döntéssel, amit tavaly hozott, szerintem nem lett volna helyénvaló megkérni őt erre. Tiszteletben akartuk tartani a jelenlegi helyzetét, és nem akartuk nehéz helyzetbe hozni.”

Krack emellett azt is megerősítette, hogy a német továbbra is kapcsolatban áll az istállóval, és a két idei dobogós helyezésük után is gratulált nekik. „Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, Sebastian pedig úgy viselkedett, mint Sebastian: úriemberként gratulált nekünk a bahreini dobogót követően.”

„Mi pedig mondtuk neki, hogy ez részben az ő érdeme is, hiszen annyi mindent tett értünk az utóbbi két szezonban. Sok területen előremozdított minket, szóval neki is jelentős szerepe van abban, ahol most tartunk. Ő azonban megbékélt a visszavonulása gondolatával.”

Talán már eddig is sejteni lehetett, de most már hivatalos, hogy a Porsche 2026-tól biztosan nem lesz tagja az F1-es mezőnynek.