Krack: Vettel még most is segít a 2023-as autó fejlesztésében

Sebastian Vettel a Magyar Nagydíj előtt jelentette be, hogy a 2022-es szezon végén szögre akasztja sisakját, és elhagyja a Forma-1-et. Ugyan a németnek már nem lenne érdeke, hogy ennek fényében segítse a csapat jövő évi fejlesztéseit, mégis szeretne segíteni a silverstone-i alakulaton.

Amikor arról kérdezték Mike Kracket, hogy gondolkozik-e még a versenyző a jövőbeli fejlesztéseken, a csapatfőnök határozott igennel válaszolt. „Ebből is látszik, mennyire profi és elkötelezett még mindig."

„A mai eligazításon is mondott valamit, min kellene elgondolkoznunk a jövő évi autó kialakításával kapcsolatban, szóval teljes mértékben koncentrál erre" - árulta el az Aston Martin csapatfőnöke Belgiumban.

Krack szerint semmi jele annak, hogy Vettel a pályán vagy azon kívül lazítana, erre a legjobb példa a Spa-Francorchamps-ban elért nyolcadik helye, amit végig harcias, ám okos versenyzéssel ért el.

„Távol állna a személyiségétől, hogy ne adjon bele mindent. Egy profi versenyző, és ezt azonnal közölte is velünk, amikor tájékoztatott minket a visszavonulásáról. A végletekig maximálisan oda fogja tenni magát, ezt most is láthattuk“ - mondta Krack.

„Egyáltalán nem veszi lazábban a dolgokat. A belga versenyhétvége előtti csütörtökön leültünk beszélgetni arról, mit érez, de nem igazán szeretné egyelőre a búcsú szót hallani. Láttam egy zászlót, rajta a 'Köszönjük, Sebastian' felirattal és megkérdezték, hogy akkor ez már tekinthető-e amolyan búcsúturnénak.“

„Egyáltalán nem az, persze, a szezon végén lesz egy kis búcsú, de addig mindent beleadunk, mert még van egy kis lemaradásunk, amit be kell hoznunk az előttünk álló konstruktőrökkel szemben. Nem fejezhetjük be úgy, ahogy most állunk“ - fogalmazott a csapatfőnök.

Krack azt is elárulta, hogy nem került szóba Vettel esetleges nagyköveti szerepe az Aston Martinnál. „Hogy őszinte legyek, nem beszéltünk erről. Már csak azért sem, mert a bejelentés közvetlenül a nyári leállás előtt történt.“

„Úgy gondolom, időt kell hagynunk neki is, hogy átgondolja a dolgot. Terveket kell készítenie és azt hiszem, bármit is fog csinálni, előtte szeretne majd egy kis szabadságot kivenni“ - magyarázta Krack.

