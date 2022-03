Krack: Nem vettem fel a kapcsolatot Vettellel, mielőtt elvállaltam az Aston vezetését

Mike Krack szorosan együtt dolgozott Vettellel, amikor 2006-ban a BMW Sauber teszt- és tartalékversenyzőjeként először érkezett az F1-be az azóta négyszeres világbajnok. A munka elfogadása előtt azonban nem élt a lehetőséggel, hogy az Aston Martinnal kapcsolatban kihallgassa a korábbi világbajnokot, részben azért, mert a csapat felső vezetésével folytatott megbeszélései titoktartási kötelezettség alá estek.

„Nem beszéltem előtte erről Sebbel, mert nem akartam, hogy csak egy véleményemmel, vagy bármi más miatt elfogult legyek. És azt is el kell mondanom, hogy ezek a megbeszélések nagyon-nagyon bizalmasak. Nem szabad senkinek sem beszélni ezekről a dolgokról, amikor tárgyalás alatt van" - mondta.

„A cégek nagyon-nagyon szigorúak ezzel kapcsolatban, és ez így is van rendjén, mert különben azonnal bekövetkezik az, ami a labdarúgásban, hogy mindenféle pletykák keringenek arról, hogy az emberek hol folytatják. Szóval ebből a szempontból szigorúan tartottam magam ahhoz, amiben megállapodtunk a titoktartás tekintetében.“

„Nem tudom, mi történt a háttérben Seb és a csapat között velem kapcsolatban. Talán megkérdezték őt, talán nem. "Ezt nem igazán tudom kommentálni. Tény, hogy korábban nem beszéltem Sebastiannal erről a témáról“ - tette hozzá az új csapatfőnök.

Krack elmondta, hogy amióta átvette a munkát, már sikerült ismét egymásra hangolódnia az Aston Martin négyszeres világbajnokával.

„Amikor Sebastian először körözött Törökországban a harmadik autóval, én voltam a versenymérnöke. Szóval ez nyilvánvalóan egy kicsit különleges kapcsolatot teremtett közte és köztem. Tulajdonképpen a múlt héten is azt mondta, emlékszel Isztambulra?“

„Azt hiszem, nagyon jó a kapcsolatunk. Az évek során nem tartottuk olyan sokszor a kapcsolatot, miután elhagytam az F1-et. De amikor újra találkoztunk, olyan volt, mintha tegnap láttuk volna egymást utoljára. Szóval nagyon-nagyon jó volt újra találkozni“ - folytatta.

„Most rengeteg történetet tudunk megosztani egymással, nemcsak a versenyzésről, hanem a családról, a gyerekekről és hasonló dolgokról is. De a beszélgetések, amiket vele folytatok, mindig továbbviszik azt, amit a múltban átéltünk. Szóval nagyon-nagyon közel álltunk egymáshoz a múltban, és az az érzésem, hogy most is nagyon közel kerültünk egymáshoz."

Krack hangsúlyozta, hogy Vettel hatalmas érték a silvestone-i csapat számára.

„Fogalmazzunk úgy, hogy Sebastian mindenekelőtt egy nagyon kedves srác. Így sikerül körülvennie magát a csapattal, nem úgy, hogy mindig kedves, hanem úgy, hogy tisztelettudó. Ezt az etikát én is nagyrészt osztom. Szóval ez is az egyik oka annak, hogy szerintem nagyon jól kijövünk egymással. De aztán ahhoz képest, hogy mikor utoljára ismertem, most már négyszeres világbajnok, rengeteg tapasztalatot gyűjtött. És nagyon okos srác" - mondta.

Ezért is sikerül ezt a tapasztalatot a megfelelő módon kombinálnia, és nem azt mondja, hogy csak a múltban volt ez vagy a múltban volt az, hanem pontosan tudja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy gyorsabban menjen. Szóval ebből a szempontból nagyszerű, hogy itt van, mert minket, mint csapatot is tud irányítani a fejlődésünkben“ - zárta gondolatait.

