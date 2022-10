Krack: nem fogunk a sajtót felhasználva nyilatkozatháborút indítani

A bennfentesek arról számoltak be Marina Bay-en, hogy a silverstone-i alakulat eljárási szabálysértést követhetett el a költségsapka be nem tartásával, ami egy kevésbé súlyos vétség, mint amivel a Red Bullt vádolják.

Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke azonban kitart amellett, hogy hivatalosan semmilyen értesítést nem kaptak ezzel kapcsolatban az FIA-tól és teljes mértékben betartották a 2021-es költségvetési plafonra vonatkozó szabályokat.

„Ez egy összetett folyamat. Amikor leadod a dokumentációdat, az FIA elemzi és kérdéseket tesz fel, ha valami nem stimmel. Ez a folyamat még mindig tart, szóval nem igazán tudjuk, mi lesz az eredménye“ - mondta Krack a Motorsport.com-nak.

„Jelenleg is zajlik a vita. Nekünk is vannak kérdéseink a szabály értelmezésével kapcsolatban és az FIA-nak is. Meglepődtünk, amikor a sajtóban a nevünket olvastuk potenciális szabályszegőként, mert nem gondoljuk, hogy bármilyen hibát követtünk volna el“ - tette hozzá a csapatfőnök.

Az FIA júniusban 25 ezer dolláros bírsággal sújtotta a Williamst, mivel a grove-i alakulat nem nyújtotta be időben a kötelezően leadandó dokumentumokat és most az Aston Martint is arról kérdezték, hogy esetleg adminisztratív hibát vétettek-e.

„Nem tudok róla, nem hiszem, hogy így lenne. Mint mondtam, volt néhány kérdés, amire a pénzügyekkel foglalkozó munkatársaink válaszoltak. Meg kell várnunk, mi lesz az eredmény, de nem stresszelünk emiatt“ - szögezte le Krack, aki viszont elismerte, frusztráló volt a csapat számára, hogy egy ilyen ügybe keverték őket.

"Eléggé idegesítő, amikor így kezdődik a csütörtököd vagy a pénteked egy versenyhétvégén, amikor arra koncentrálunk, hogyan építsük fel a versenyünket. Fontos, hogy az emberek figyelmét ne vonja el semmi.“

„A mi szempontunkból persze jó volt, hogy nem csak minket emeltek ki, így a média inkább a Red Bullra koncentrált, de sajnálatos, hogy ezek a dolgok így kerülnek nyilvánosság elé“ - fogalmazott Krack.

A rivális csapatok egyébként azzal vádolják az Aston Martint, hogy az utóbbi időben sok pénzt költött munkaerőtoborzásra és magasabb fizetéseket kínált a különböző szakembereknek, így a csapat bérköltségei a felső határt súrolhatják.

„Ez tipikus hozzáállás a paddockban, a legjobb védekezés a támadás. A nap végén azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy mi még mindig lényegesen kevesebb emberrel dolgozunk, mint a legtöbb csapat.“

„Magunkra kell koncentrálnunk, nem fogunk szócsatákat vívni, arra törekszünk, hogy előrelépjünk. Ez sokkal fontosabb számunkra, mint a sajtót felhasználva nyilatkozatháborút indítani“ - zárta az Aston Martin csapatfőnöke.

