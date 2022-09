Krack: jó úton haladunk a katasztrofális szezonkezdet után

Az Aston Martin Racing rémesen kezdte a Forma-1 új korszakát, ráadásul Sebastian Vettelnek is ki kellett hagynia két versenyhétvégét koronavírus-fertőzés miatt a szezon elején. Bár az istálló jelenleg is csupán a kilencedik helyen áll a bajnoki tabellán, a legutóbbi kilenc futamból nyolcszor is pontot szereztek.

Lance Stroll a zandvoorti kvalifikáción bejutott a Q3-ba, bár a kanadai egy hidraulikai probléma miatt nem küzdhetett a jobb rajtpozíciókért, végül így is a tizedik helyen fejezte be a futamot.

„Azt hiszem, ha a hollandiai időmérő edzésen nyújtott teljesítményünket nézzük, tettünk egy kis lépést előre, de a versenyeken mutatott tempónkat és pontszerző szériánkat figyelve is elmondható, hogy javulunk“ - mondta Mike Krack.

„Az első három futam katasztrofális volt, de egy kicsit visszatornásztuk magunkat. Kellene még néhány pontot szereznünk és akkor felkúszhatunk a konstruktőrök versenyében az Alpine és a McLaren mögé. Ha folytatjuk a következetes munkát, a hatodik legjobb csapat lehetünk, bár ezzel még nem harcolnánk mindig a pontszerző helyekért“ - tette hozzá a csapatfőnök.

„Úgy értem, sokkal frusztrálóbb lehet, ha a tizenötödik helyen végzel. Most nyilván mindig ott vagyunk, ha az élmezőnyből senkinek nincs problémája. Zandvoortban is az első hat helyen a legjobb hat autó zárt, mindkét Alpine és egy McLaren is megelőzött minket.“

„Korábban is azt mondtam, hogy ebbe a csoportba kell kerülnünk és ez időközben sikerült is. Úgy gondolom, hogy a következő versenyeken tudunk még pontokat szerezni, de annak nem örülök, hogy itt most csak egy jött össze“ - folytatta Krack.

„Azt hiszem, mindenki nagyon motivált, nagyon pozitív a hangulat a csapatnál és Silverstone-ban egyaránt. Úgy gondolom, hogy a csapatunk nagyon jó a stratégia terén, a gumikezelés tekintetében és a jó beállítások megválasztásában.“

„Az autó egyértelműen javult az elmúlt versenyek során és reméljük, hogy még tovább tudunk javítani rajta. A következő futam nehezebb lesz Monzában, de azt hiszem, amikor szorul a hurok, akkor a csapat nagyon jó munkát végez“ - ismerte el Krack.

