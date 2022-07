Krack: be kell bizonyítanunk Vettelnek, hogy tudunk jó autót építeni

Az Aston Martin Racing a Spanyol Nagydíjon rukkolt elő idei első frissítési csomagjával, amivel alaposan meg is lepte a mezőnyt, hiszen a konstrukció meglehetős hasonlóságot mutatott a Red Bull RB18-asával.

Bár a Milton Keynes-i alakulat szerette volna elérni az FIA-nál, hogy büntessék meg a "riválist", amiért lenyúlták az ötleteiket, az irányító testület úgy határozott, hogy az Aston Martin nem szegett szabályt.

Ha az áttörés mértéke el is maradt a várakozásoktól, az mindenképpen elmondható, hogy sikerült előre lépniük. A legutóbbi, Kanadai Nagydíjon ugyan nem sikerült pontot szerezniük, de Spanyolország óta három top tízes eredmény is összejött.

Ezzel együtt Mike Krack nem elégedett és elismeri, hogy a bakui, a monacói és a montréali pálya karakterisztikája is kedvezett az AMR22-nek, ugyanakkor aggódik az autó teljesítménye miatt Silverstone-ban.

„Ha háromszor versenyeztünk volna egymás után Barcelonában, biztosan másképp nézne ki a tabella. A most következő hétvégén fejlesztésekre van szükségünk a jó eredmények eléréséhez, ezért döntöttünk úgy, hogy most vetjük be az új alkatrészeket“ - mondta az Aston Martin csapatfőnöke.

Krack arra utalt, hogy az istálló Spanyolországban nem tudott pontot szerezni, hiszen a katalán nyomvonal tele van nagy sebességű kanyarokkal és a silverstone-i aszfaltcsík is hasonló paraméterekkel rendelkezik.

„Mivel a középmezőny autói ennyire közel vannak egymáshoz, nem kell sok tizedet találni ahhoz, hogy több pozíciót is előre léphessünk. Ha fel tudsz zárkózni a Mercedes mögé, akkor jelentősen növelheted a pontszámod“ - magyarázta Krack.

A csapatfőnök hozzátette, nem ez lesz az utolsó fejlesztésük az idei szezonban, ugyanakkor csak a költségsapka határáig tudják folytatni a frissítéseket, miközben a jövő évi konstrukció előkészítésére is gondolniuk kell.

„Amit idén megtanulunk, azt jövőre is felhasználhatjuk. A közelgő fejlesztésekkel pedig szerintem még rengeteget lehet tanulni“ - tette hozzá a csapatvezető. Erre szükségük is van, hiszen Sebastian Vettel korábban többször is hangsúlyozta, csak akkor marad jövőre is az istállónál, ha versenyképes konstrukciót építenek.

„A tőlünk telhető legjobb módon be kell bizonyítanunk neki, hogy tudunk jó autót építeni és tudunk fejleszteni az idei konstrukción. Barcelona jó első lépés volt, most szeretnénk megmászni egy újabb lépcsőfokot. Ez talán meghozza a kedvét a folytatáshoz. Silverstone után újra leülünk beszélni erről“ - árulta el Krack.

Verstappen: Piquet nem rasszista, nem lenne szabad kitiltani egy háromszoros világbajnokot a paddockból

A hétvégi Brit Nagydíjnak otthont adó Silverstone a Forma-1 történetének egyik legpatinásabb helyszíne, nézzétek meg, milyen megtenni rajta egy kört!