Krack: a mostani változások mutatják, hogy a csapatfőnöki szerepkört talán túlértékelik

Ugyan pilótafronton is bőven volt változás a tavalyi évet követően, de a szezon végi csapatfőnöki székfoglalós játék talán még annál is izgalmasabb és érdekesebb volt, hiszen majdnem a mezőny felénél történt valamilyen személycsere.

Mindez pedig azt jelenti, hogy Krack, aki csak tavaly januárban került az Aston Martin élére, már az ötödik legrégebb óta szolgáló vezető az aktuális alakulatánál, mindez pedig elég sok mindent elmond az utóbbi hónapok történéseiről.

„A dolgok alakulása engem is meglepett, de főleg az, hogy milyen rövid időn belül történt minden.” Ahogy azonban az F1-es csapatok és csapatstruktúrák is fejlődnek, Krack szerint manapság már nem is annyira fontos a klasszikus csapatfőnök szerepe, mint egykoron.

„Ez is azt mutatja, hogy néha talán túlértékelik egy kicsit ezt a szerepkört, mert ha ilyen gyorsan változtatni lehet rajta, és annak nincs komolyabb hatása, akkor az elég beszédes. Úgy tűnik, bárkinek oda lehet adni ezt a munkát, bárkinek egy másik csapatból. Az viszont tényleg meglepett, hogy milyen rövid időn belül zajlott le minden.”

„Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy az F1-es csapatok nagy szervezetekké fejlődtek, ahol a tulajdonosok már nem csapatvezetőként tevékenykednek. Az egész sport más utat vett. Egyeseknél mérnökök a vezetők, míg másoknál klasszikusabb szabályok vannak érvényben. Később azonban majd kiderül, mi lesz az új trend.”

Krack végül még azzal érvel, hogy stabilitás ettől függetlenül továbbra is nagyon fontos, mert csak így lehet gyors döntéseket hozni. „A folytonosság és a stabilitás rendkívül fontos. Az embereknek bízniuk kell benned, hogy ne kelljen mindenkivel vitatkozni, ha változtatásokat akarsz. Ezeket nem egy ember hozza meg. A lényeg tehát, hogy egy bizonyos módon menedzseld a szervezetet.”

Kracknek eközben a 2023-as szezonra készülve más gondja is akadt, hiszen nemrég derült ki, hogy Lance Stroll balesetet szenvedett, ezért nem vehet majd részt a héten kezdődő bahreini teszten, mindez pedig az egész istálló munkájára befolyással lehet.