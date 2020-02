Közvetlen a Magyar Nagydíj után is lehetne a kínai futam a Forma-1-ben?

A koronavírus miatt szinte biztosan nem kerülhet megrendezésre áprilisban a Kínai Nagydíj. A Formula E-ben már lefújták a futamot, ami közvetlen az F1-es hétvége előtt lett volna. Az év későbbi részében azonban még visszatérhetnek.

A Forma-1-ben ez sokkal nagyobb problémát jelent, hiszen lényegesen több pénzről van szó. A német Auto Motor und Sport a beszámolójában arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a sport saját maga dönt a Kínai Nagydíj törlése mellett, azzal megszegik a szerződést, és kártérítést kell fizetniük.

A Forma-1 főnökei és a csapatok a háttérben már megvitatták a helyzetet, és a lehetséges alternatívákat. Az AMuS információi szerint azonban a hivatalos döntés még mindig nem született meg, és a helyzet közel sem olyan egyszerű.

Most mindenki arra vár, hogy a kínaiak saját maguk jelentsék be a nagydíj törlését. Ellenkező esetben a Forma-1-nek sokba kerülhet a döntés. A sanghaji helyi hatóságok már a hét elején hivatalosan is jelezték, hogy a koronavírus végéig a régióban egy sporteseményt sem tarthatnak meg.

A szakértők arra számítanak, hogy akár 2 hétig is eltarthat, mire az esemény kapcsán megszületik a hivatalos döntés. A következő héten azonban az első szállítmányoknak meg kell indulniuk a sanghaji helyszínre. A hajófuvarozás azonban viszonylag kis tételnek számít, összehasonlítva az F1 csapatainak többi kiadásával. Egy tengeri árufuvarozás a csapatok számára 10 ezer eurót jelent, ami nem nagy összeg.

A kínaiak azonban túl sokat nem várhatnak a döntéssel. Legkésőbb március közepéig az FIA és a televíziós részleg első képviselőinek Sanghajba kell utazniuk, hogy a helyszínen előkészítsék az eseményt.

Az egyik opció az, hogy a Kínai Nagydíj közvetlen a Magyar Nagydíj után kerüljön megrendezésre augusztus 9–én. Ezzel a nyári szünet 1 héttel lerövidülne. A csapatok többsége erre nemet mondott, és senki sem tudja, hogy mi lesz Kínában akkor a vírussal.

A másik alternatíva, ha Sanghaj átkerül Brazília és Abu Dhabi közé. Ezt a javaslatot szintén elutasították. A csapatok szerint a szezon ezen részében egy ilyen hármas hétvége nem lenne megvalósítható, hiszen három hét alatt három különböző kontinenst kellene érinteniük.

