Közleményt adott ki a McLaren az eladásról szóló hírekkel kapcsolatban

Az Autocar információi szerint az Audi olyan felvásárlásról állapodott meg, amely teljes kontrolt biztosítana a McLaren közúti és versenyautó-üzletága felett az Audi számára. A McLaren azonban már reagált is egy közleményében egyértelművé téve, hogy a hírek nem valósak.

„A McLaren Group tudomást szerzett egy sajtóhírről, amely szerint a csoportot eladták az Audinak. Ez teljes mértékben téves és a McLaren igyekszik elérni, hogy a cikket töröljék.“

„A McLaren technológiai stratégiájának részeként mindig is folyamatos tárgyalásokat és együttműködéseket folytat a partnerekkel és beszállítókkal, beleértve más autógyártókat is, azonban a McLaren Group tulajdonosi struktúrájában nem történt változás“ - áll a közleményben.

Bár a felvásárlásáról szóló híreket elvetették, úgy tudni, hogy az Audi partnersége a McLarennel 2026-tól továbbra is lehetséges, ha a német autógyártó beszáll a Forma–1-be.

Egyes források szerint a múlt heti igazgatótanácsi ülést követően a Volkswagen anyavállalat most már komolyan szorgalmazza az F1-be való belépés tervét. Bár korábban felmerült, hogy az Audival és a Porschéval is belépnének, most úgy tudni, hogy csak az egyikről döntöttek.

A két lehetőség, amelyet mérlegelnek, az Audi belépése a McLarennel, vagy a Porsche és a Red Bull közötti együttműködés. A Porsche nem opció a McLaren számára, mivel a két márka a sportautó-piac ugyanazon szegmensében versenyez egymással.

Az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann, aki korábban a Mercedesnél és a BMW-nél dolgozott az F1-ben, nagyon szeretné, ha márkája zöld utat kapna az F1-ben. Úgy tudni, hogy a McLarennel már folynak előzetes tárgyalások egy esetleges összefogásról, de ezek a megbeszélések még viszonylag korai szakaszban vannak.

