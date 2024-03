Közeledik problémái megoldásához a Mercedes

A Mercedes W15-öt Lewis Hamilton és George Russell könnyebben tudja vezetni, azonban nem hozta a várt teljesítményjavulást. A Mercedes eddig nem tudott az ötödik helynél jobbat elérni és miután Ausztráliában mindkét versenyzőjük kiesett, 29 pontra lemaradtak a harmadik helyezett McLarentől.

A brackley-i istálló azonban a kiesések nélkül is szenved, az egymástól teljesen elütő bahreini, dzsiddai és melbourne-i pályákon pedig aggasztó tendenciák láttak napvilágot. A szaúdi hőségben egyértelművé vált, hogy a gyors kanyarokban a W15-nek alig van tapadása és pattog is, a műszaki igazgató, James Allison most pedig arra is rámutatott, hogy a meleg is lassítja őket.

A legújabb erre utaló jel a teljesítményzuhanás az ausztráliai harmadik szabadedzés és az időmérő között. A hűvösebb délelőtti gyakorláson Hamilton és Russell közel volt a Red Bull és a Ferrari tempójához, de a délutáni időmérőn, ahol a Ferrari és a Red Bull is gyorsulni tudott, a Mercedes nem lépett előre, Russell és Hamilton a 7. és 11. rajtkockát foglalhatták el.

„Kezdünk látni egy mintát, miszerint a legtöbb hétvégén van egy időszak, amikor bízhatunk az autóban, de amikor számítana, az időmérőn és a versenyen, elúsznak a dolgok” – magyarázta az Ausztrál Nagydíj után Allison.

„Ha ezt a mintát megpróbáljuk kirajzolni, a legtisztább összefüggés, amit jelenleg látunk, az az, hogy a versenyképességünk a melegebb pályán csökken, amikor a lehető legnagyobb a meleg és a gumi is ezzel együtt melegszik. Ez alapján van pár ötletünk azt illetően, mit kell csinálnunk. Melbourne-ben hozzá sem nyúltunk az autókhoz a harmadik szabadedzés és az időmérő között.”

Allison szerint még nem egyértelmű, hogy a W15-ös gyengéit beállítások változtatásával, vagy drasztikusabb változásokkal kell-e megoldani: „Ha helyesen felmértük, miért hullámzik a teljesítményünk, akkor egy hétvégébe beleilleszthetünk egy programot, amivel az első és hátsó gumik hőmérsékletét jobban kihasználhatjuk, ezt hagyományos eszközökkel is végrehajthatjuk. Ezt akár a gyárban, szimuláción keresztül is meg tudjuk csinálni.”

„Azonban amennyiben arra jutunk, hogy a beállítások nyújtotta szabadság nem elegendő és mélyebbre kell menni, nehezebb lesz a dolog. Akkor a probléma oka lehet például az aerodinamikai térkép alapvető hibája, vagy a felfüggesztés egy olyan jellege, ami ezt a dolgot súlyosbítja. Hogy rendesen beforrjon a csont, ahhoz ezeket az alapvető dolgokat kell megváltoztatni. Ez lehet gyors és maszatolós munka, de lehet, hogy alaposabb és bonyolultabb beavatkozás kell.”

