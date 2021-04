Közelebb került Grosjean a „beígért” F1-es tesztjéhez

Romain Grosjean a Bahreini Nagydíjon szenvedett egy rendkívül ijesztő balesetet, azonban szerencsére a körülményekhez képest minimális sérülésekkel megúszta a dolgot, az év utolsó két versenyére viszont már nem térhetett vissza.

Idén az IndyCarban fog rajthoz állni a francia pilóta, aki még korábban elmondta, hogy szívesen részt venne még egy teszten, hogy ne a baleset legyen az utolsó Forma-1-es élménye, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig felajánlotta neki, hogy ha lehetőségük lesz rá és más nem „csap le” Grosjeanra, akkor majd velük tesztelhet.

A Netflix Drive to Survive című sorozatának ügyvezető producere, James Gay-Rees pedig az In the Fast Lane podcastben elárulta, hogy a korábban a Haasnál, a Lotusnál és a Renault-nál is megforduló versenyző már az üléspróbán is túl van, azt viszont nem árulta el, hogy melyik csapattal.

A legnagyobb esély talán arra lehet, hogy a Mercedes lesz a befutó, ugyanis Grosjean még februárban azt nyilatkozta, beszélt a német istállóval a tesztről, és a tervek véglegesítésénél járnak. A RaceFans megkereste a Mercedest az ügyben, viszont nem kívántak megnyilvánulni a témában.

A teszt véglegesítésében nehézséget okozhat, hogy április 18-án indul az IndyCar idei szezonja, ahogy a Forma-1-ben is felgyorsulnak az események. Minden F1-es csapatra komoly tesztkorlátozások vonatkoznak: a legújabb masinával csak évi két, maximum 100 kilométeres forgatási nap engedélyezett, ezen kívül a legalább két éves autókkal lehet korlátozások nélkül körözni.

