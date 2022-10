Közel a megegyezés az Aston Martin és az FIA között a költségvetési plafon ügyében

Az Aston Martin volt az egyik a Red Bull Racing és a Williams mellett, akiket az FIA megnevezett a pénzügyi szabályok megszegésével kapcsolatban pár hete, azonban míg az RBR túlköltekezett és eljárási hibákat is vétett, a két kisebb csapatot csak az utóbbiban találták bűnösnek.

A Williams esetét már korábban elintézték egy 25 ezer dolláros bírsággal, mint kiderült, az egyik velük dolgozó könyvelőcég küldött be késve dokumentumokat a szövetségnek. Az Aston Martinnal is folynak a tárgyalások, várhatóan már a héten meg is lesz ennek az eredménye.

A kihágást elismerő egyezmény lényege, hogy a csapat elismeri a hibáját és hivatalosan elfogad minden ebből adódó büntetést, amit a szövetség kiszab. A Motorsport.com kérdésére az üggyel kapcsolatban az Aston Martin csapatfőnöke elmondta:

„Folynak a megbeszélések az FIA-val. Azt hiszem a következő napokban le is fogjuk próbálni zárni őket. Még a hétvégén is összeültünk velük, elég valószínűnek tartom, hogy hamarosan megoldódik a probléma.”

Krack megcáfolta azon értesüléseket, hogy a csapat körül feszültséget okoz a szabálysértés elismerése miatti rossz hírnév: „Ez egy nagyon összetett szabályzat és nem vagyunk feszültek, ez csak azt mutatja, hogy jobb munkát kell végeznünk a jövőben, hogy nem lesz ezzel baj. Mindent egybevetve szerintem a lényeg az, hogy a plafon alatt maradtunk és csak eljárási hézag volt nálunk.”

Az Aston kihágása értesülések szerint a brit adórendszerrel kapcsolatos, melynek szabályait a csapat és az FIA máshogy értelmezte. Krack azonban nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni: „Inkább legyen meg az egyezmény, mielőtt ebbe belemegyünk. Lesz majd egy sajtóközlemény az FIA-tól, amit mi is átnézünk, szóval pár nap múlva kiderülnek a dolgok.”

Krack elmondta, nem tudja, mikor fog ez megtörténni, de jelezte, az ő ügyük függetlenül fog megoldódni a Red Bullétól, akik az alapító Dietrich Mateschitz halála miatt egyelőre szüneteltetik az egyezményről szóló találkozókat.

„Azt olvastam, hogy Dietrich Mateschitz miatt elhalasztották őket. De ez két független dolog, szóval a mi ügyünket a lehető leghamarabb lezárnám. A miénk más probléma, mi nem költekeztünk túl. De ez az FIA-től is függ. Most utazni is fogunk, de a hétvégén pár lépést haladhatunk. Közel van a megegyezés, de nem tudom megmondani, hogy holnap, vagy szerdán, vagy mikor lesz meg.”

