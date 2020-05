Kovalainennek a győzelme után is megmondta Ron Dennis, mit szabad nyilatkoznia

2008-ban Heikki Kovalainen Lewis Hamiltonnak, Ron Dennis felfedezettjének volt a csapattársa, azonban a teljesítménye elmaradt a brit pilótájétól, és a McLaren el is bukta konstruktőri bajnoki címet a Massa-Raikkonen párossal szemben.

A 2008-as Magyar Nagydíjon is Hamilton szerezte meg a pole-pozíciót, Kovalainen a második helyre kvalifikálta magát, Massa elé. A finn szerencséjére mindkettőjüket technikai hibák hátráltatták.

Hamilton defektet kapott a második kiállása előtt, az így élre kerülő Massának pedig a verseny vége előtt 3 körrel füstölt el a motorja. A vezetést Kovalainen örökölte meg, és megszerezte az első Forma-1-es futamgyőzelmét.

Felipe Massa, Scuderia Ferrari, F2008, suffers a mechanical failure while in the lead near the end o

Fotó készítője: XPB Images