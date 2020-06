Kovalainen vallomása a Hamilton elleni csatájáról, aki talán minden idők legjobbja

Heikki Kovalainen és Lewis Hamilton 2008-ban és 2009-ben versenyeztek egymás mellett a McLarennél. Kettejük párbaja azonban messze nem volt szoros, mert a brit szinte mindig gyorsabb volt. Erről beszélt a Beyond The Grid podcast-műsorban az egykori F1-es pilóta.

„Igen, úgy értem, hogy nagyszerű 2 év volt ez Lewis csapattársaként. Soha nem volt közöttünk nagy probléma, és talán ez az egyik oka annak, hogy mindig nagyon jól kijöttünk egymással, és soha nem voltam elég nagy kihívás számára.”

„Soha nem jelentett ez neki igazán nagy kihívást, mint kellett volna, de valójában úgy éreztem, hogy mindkét év nehéz volt számomra... Egész idő alatt egyszerűen csak kicsivel gyorsabb volt, és nekem minden edzésen nyújtózkodnom kellett. Ez már a téli tesztektől kezdődően így volt.”

„Nyújtózkodnom kellett, hogy felérjek hozzá, vagy előrébb legyek, mert egy átlagos kör ehhez nem volt elég. Ha pedig ezt másfél éven át csinálod... Elfogy az energia, és a második évem második felében 2009-ben a McLarenben igazság szerint a képességeim alatt teljesítettem.”

Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Fotó készítője: Andrew Ferraro / Motorsport Images

„Ahelyett, hogy a saját versenyemre és eredményeire koncentráltam volna, megpróbáltam közelebb kerülni Lewishoz. Ez volt az a pont, amikor elkezdtem túlvállalni magam, és a különbség egyre csak nőtt, és elkövettem néhány hibát.”

„Azt hiszem, ez volt az oka annak, ami a 2009-es szezon második felében történt, és egész idő alatt nyújtózkodnom kellett. A tempója csak egy kicsivel volt következetesebb. Számomra nem jelent problémát beismerni mindent.”

„Ő az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb versenyző. Örülök, hogy ellene küzdhettem, de a karrierem ezen pontján mindez nagyon káros volt. Lendületben voltam, de nem tudtam tartani Lewis ellen a csapattársaként.”

Hamilton tehát az a versenyző, aki ellen mindig a leggyorsabbnak kell lenni? „Igen, azt hiszem. Ez az oka annak, hogy miért is ilyen nagyszerű versenyző. Hihetetlen harci szellemmel rendelkezik. Voltak vicces dolgaink is... Még egy apró fogadást is nagyon komolyan vett. Például Spában 2009-ben az első szabadedzésen odajött hozzám, és azt mondta, szeretne fogadást kötni, hogy ki megy át gyorsabban az Eau Rouge-on.”

„Azokban a napokban ez nem volt olyan egyszerű, és azt mondtam, hogy igen, igen, csináljuk. Padló gázon ment át, míg én egy kicsit felemeltem a lábam, és elvesztettem a fogadást. Ez is ő volt. Valahogy tudtam, hogy számomra ez kidobott pénz lesz, és soha nem fogok nyerni. Szóval igen... Hihetetlen harci szelleme van.”

