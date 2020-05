Kovalainen: Rosberg eredményeit nem ismerik el kellően

Heikki Kovalainen 2008-ban, és 2009-ben volt a McLaren pilótája, ezzel együtt pedig Lewis Hamilton csapattársa. Egyetlen futamgyőzelmet szerzett a két év alatt, 2008-ban a Magyar Nagydíjon örökölte meg az első helyet Felipe Massa kiesése után.

Kovalainen 2008-ban, és 2009-ben is látványosan alulteljesített Hamiltonhoz képest, 2008-ban csak a 7. lett a bajnoki pontversenyben azzal az autóval, amellyel Lewis bajnok lett, a konstruktőri címet el is bukta a McLaren a Ferrarival szemben.

Kovalainen ezért is tartja sokra Nico Rosberg eredményeit, amelyeket szerinte nem értékelnek megfelelően az emberek.

„A Forma-1 anélkül is rendkívül megterhelő fizikailag, és mentálisan is, hogy ilyen virtuóz lenne a csapattársad” – nyilatkozta a finn MTV csatornának.

„Azok közül a pilóták közül, akik Hamiltonnal egy csapatban versenyeztek, Nico Rosberg volt az egyetlen, aki igazán ki tudta használni a gyengeségeit” – mondta Kovalainen, aki a Forma-1 után a japán Super GT-ben lett bajnok 2015-ben.

„Hamiltonnak is vannak gyenge pontjai, és Nico tökéletesen megtalálta ezeket, és pont eléggé kavarta fel a dolgokat ahhoz, hogy világbajnok lehessen.”

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid leads team mate Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W07 Hybrid Fotó készítője: XPB Images

„Szerintem nem értékelik annyira Niconak a teljesítményét, mint kellene. Elképesztően nehéz Lewist megverni ugyanazzal az autóval, és azt sem szabad elfelejteni, hogy picivel korábban pedig Michael Schumacher ellen versenyzett” – zárta a finn.

Rosberg 2016 végén jelentette be azt, hogy azonnali hatállyal visszavonul, és nem védi meg a címét. Valtteri Bottas váltotta, aki most lehet, hogy George Russell miatt fog kikerülni a Mercedestől, és állítólag a Red Bullal, és a Renaultval is felvették a kapcsolatot.

