Kovalainen jól kezdett, de a végén szétesett Hamilton mellett a McLarennél

Fernando Alonso hirtelen távozásával kellett egy versenyző a McLarennél, aki támogatni tudja Lewis Hamiltont a bajnoki cím elérésében. Egy olyan párosra volt szüksége a briteknek, akik között megvan a harmónia.

Sokakat meglepett Ron Dennis választása, amikor Heikki Kovalainen lett a befutó. A legendás csapatfőnök talán abban hitt, hogy a korábbi finn vonal felelevenítése működni fog. Csalódniuk kellett, mert Heikki a jó kezdés után visszavett, és sok rossz futamot zárt.

Silverstone, 2008: ez a hétvége jól összefoglalja Kovalainen 2 évét a McLarennél. Sok mindent ígért, de inkább frusztráló lett. A finn pole-pozícióból rajtolt az esős Brit Nagydíjon, azonban hamar átugrotta őt csapattársa, Hamilton, nem sokkal később pedig meg is pördült, végül csak az 5. helyen zárta a versenyt.

„Igen, szerintem elég jól összefoglaltad. Ez az igazság, de tényleg. Az első év nagyon jól kezdődött a McLarennel, Ausztráliában a 3. helyre kvalifikáltam magamat, és a biztonsági autó nélkül a stratégiám is nagyon jó lett volna.” - mondta a Beyond The Grid podcas-műsorban Kovalainen.

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Megvolt az esélyem arra, hogy átugorjam Lewist, de legalább Robertet (Kubicát), aki akkor előttem volt, és így második, vagy akár első is lehettem volna az első versenyemen a McLarennel.” (végül 5. lett, míg Hamilton nyert.)

„Az első pár verseny után még Hamilton előtt is voltam a pontversenyben, de utána nem úgy történtek a dolgok, mint ahogyan terveztük, és mint mondtam, elég jól összefoglaltad, ott volt az ígéretes szezon…”

„Jó lendületben érkeztem a McLarenhez, a Renault-val az első évem nagyon rosszul kezdődött, de a 2007-es szezon végére megfordítottam a szerencsémet, a dolgok elkezdtek összeállni, ígéretes eredményeket hoztam, és rendszeresen Fisichella előtt voltam.”

„Szóval megvolt a lendületem, amit sikerült átmenteni a 2008-as szezon elejére is, de nem sikerült rendesen „meglovagolnom a hullámot”, és a 2009-es szezon második felére szétestem. Ez jó szó erre. Sok oka is volt ennek szerintem, de végül egyszerűen nem működött a dolog.”

